Northleaf et Provident Energy Management font part d'un partenariat stratégique

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Northleaf Capital Partners (« Northleaf ») a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Provident Energy Management Inc. (« Provident » ou la « Société »), un fournisseur de premier plan de services de comptage divisionnaire et d'automatisation des bâtiments, principalement orienté vers le marché des nouvelles constructions multi-résidentielles. Les fonds gérés par Northleaf ont acquis une participation majoritaire dans Provident, s'alignant ainsi sur l'équipe de direction de la société, qui conservera une participation minoritaire afin d'accélérer la croissance.

Provident s'est engagé à réaliser d'importantes économies d'énergie grâce à la facturation et au comptage individuels des services publics, à l'installation et à la surveillance de systèmes d'automatisation des bâtiments et à des services de conseil en matière d'énergie sur les marchés où la Société exerce ses activités.

« Nous nous réjouissons de travailler avec Northleaf et les promoteurs immobiliers, ce qui nous permettra d'accélérer la croissance de manière stratégique avec de nouvelles possibilités commerciales et de développer nos services sur de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis », a déclaré Marco Pisterzi, directeur de l'exploitation et directeur financier de Provident.

« Nous sommes ravis de nous associer à Provident et à son équipe de direction pour profiter de la solide expérience de la Société visant à fournir aux clients un service essentiel pour favoriser l'efficacité énergétique », a déclaré Jared Waldron, directeur général de Northleaf. « L'actuelle base diversifiée de Provident, ainsi que son solide pipeline, reposent sur un profil de flux de trésorerie résilient, à long terme et sous contrat. Cela correspond parfaitement à notre stratégie d'infrastructure sur le marché intermédiaire, qui se concentre sur des entreprises stables dotées d'une forte protection à la baisse ».

Provident poursuivra sa relation commerciale de longue date avec OZZ Electric Inc. (« OZZ ») afin de favoriser la croissance. OZZ, le plus grand entrepreneur en électricité multirésidentielle au Canada, emploie plus de 1 200 personnes en Ontario, en Colombie-Britannique et dans l'État de Washington. « Les rapports naturels et symbiotiques entre OZZ et Provident confèrent une valeur considérable aux deux sociétés, en offrant à nos clients promoteurs la commodité et l'économie de services combinés d'électricité et de comptage individuel », a déclaré Steven Muzzo, fondateur et CEO d'OZZ et de Provident.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Northleaf a été conseillée par la Financière Banque Nationale et Torys. Le financement de la dette associée à cette transaction a été dirigé et organisé par la Banque Nationale du Canada.

À propos de Provident Energy Management Inc.

Provident est un important fournisseur de compteurs divisionnaires situé en Ontario, au Canada, qui propose des services de facturation et des solutions de gestion de l'énergie aux immeubles multi-résidentiels et à leurs locataires. Provident dispose d'un vaste réseau de contacts avec les principaux promoteurs pour lesquels Provident est un partenaire de confiance en investissement dans des compteurs divisionnaires, ce qui permet aux locataires des immeubles multi-résidentiels de recevoir une facture pour une utilisation réelle des services publics, et favorise par conséquent l'économie d'énergie.

Pour de plus amples informations sur Provident, veuillez consulter le site suivant www.pemi.com.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui a levé à ce jour plus de 23 milliards de dollars d'engagements en matière de capital-investissement, de crédit privé et d'infrastructure auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de Northleaf, qui compte plus de 200 employés, a des bureaux à Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en se concentrant sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples informations sur Northleaf, veuillez consulter le site suivant www.northleafcapital.com.

