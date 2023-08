Brightcove fournira du contenu en diffusion en ligne sur des plateformes numériques pour la Ligue nationale de hockey

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ : BCOV), le leader mondial de la technologie de diffusion en continu, a annoncé aujourd’hui un accord avec la Ligue nationale de hockey (LNH) visant à fournir sa technologie et sa plateforme primées pour la diffusion de contenu vidéo numérique sur les sites Web de la Ligue et des 32 clubs, ainsi que l’application LNH.

« La LNH a choisi Brightcove pour s’assurer que ses fans reçoivent une diffusion vidéo fiable, de haute qualité et efficace, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour améliorer leurs capacités de diffusion », déclare Marc DeBevoise, PDG de Brightcove. « Nous sommes impatients de travailler avec la Ligue pour offrir une expérience utilisateur de diffusion fluide et de classe mondiale aux fans de la LNH du monde entier. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Brightcove pour soutenir la diffusion de contenu vidéo sur les plateformes numériques de la Ligue », déclare Nili Doft, vice-président principal des médias numériques de la LNH. « Nous sommes impatients de travailler avec Brightcove, qui nous aidera à continuer à offrir de superbes expériences à nos fans passionnés grâce à leurs solutions de diffusion innovantes. »

Les solutions de diffusion en continu de Brightcove, y compris l’acquisition, les joueurs, la gestion, les données et les informations ainsi que la monétisation, vont transformer la façon dont la LNH diffuse ses contenus vidéo aux fans de hockey du monde entier, notamment en offrant une vidéo de haute qualité, des temps de chargement rapides et moins de perturbations.

La Ligue nationale de hockey rejoint une liste d’organisations sportives professionnelles qui déploient actuellement la technologie de Brightcove pour communiquer avec leurs fans, notamment : Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports, ATP Tour, Badminton Horse Trials, Ligue canadienne de football, Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), Harness Racing Victoria, Little League Baseball and Softball, Major League Soccer, National Hot Rod Association (NHRA), U.S. Ski & Snowboard, Comité olympique et paralympique des États-Unis, United World Wrestling et USA Volleyball. L’arrivée de la LNH confirme que Brightcove est un partenaire fiable, évolutif et flexible qui travaille avec certaines des entités sportives les plus importantes au monde.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH), fondée en 1917, est composée de 32 clubs membres. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs de plus de 20 pays représentés, tous en lice pour le trophée le plus prisé et le plus historique du sport professionnel : la Coupe Stanley®. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions de fans dans l’arène et par l’intermédiaire de ses partenaires à la télévision et à la radio nationales ; plus de 191 millions d’abonnés (comptes de la ligue, des équipes et des joueurs combinés) sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube ; et plus de 100 millions de fans en ligne sur NHL.com. La Ligue diffuse des matchs dans plus de 160 pays et territoires par l’intermédiaire de ses détenteurs de droits, notamment ESPN, WBD Sports et NHL Network aux États-Unis ; Sportsnet et TVA Sports au Canada ; Viaplay dans les pays nordiques, baltes et en Pologne ; YLE en Finlande ; Nova en République tchèque et en Slovaquie ; Sky Sports et ProSieben en Allemagne ; MySports en Suisse ; et CCTV5+ en Chine ; et atteint les fans du monde entier avec des jeux disponibles en diffusion dans tous les pays. Les fans sont engagés dans les actifs numériques de la Ligue sur les appareils mobiles via l’application gratuite LNH ; sur neuf plateformes de médias sociaux ; sur SiriusXM NHL Network Radio™ ; et sur NHL.com, disponible en huit langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes ainsi qu’à tous les scores de la saison régulière et des séries éliminatoires remontant à la création de la Ligue, avec le soutien de SAP. NHL Original Productions et NHL Studios produisent une programmation originale convaincante offrant un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la Ligue et des équipes pour une distribution sur les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH s’engage à bâtir des communautés saines et dynamiques en utilisant le sport du hockey pour célébrer les fans de toutes les ethnies, couleurs, religions, origines nationales, identités de genre, âges, orientations sexuelles et statuts socio-économiques. L’initiative Hockey Is For Everyone® de la LNH renforce le fait que la politique officielle du sport est celle de l’inclusion sur la glace, dans les vestiaires, les salles de réunion et les gradins. La LNH élargit l’accès et les opportunités pour les personnes de tous horizons et capacités de jouer au hockey, en favorisant des environnements plus inclusifs et en développant le jeu grâce à une plus grande diversité de participants. À ce jour, la LNH a investi plus de 100 millions de dollars dans le hockey pour les jeunes et les programmes de base, et s’est engagée à investir 5 millions de dollars supplémentaires dans des programmes de diversité et d’inclusion au cours de l’année à venir.

À propos de Brightcove, Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu’il se trouve et quel que soit l’appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l’innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Rendez-vous sur www.brightcove.com.

LNH et l’écu LNH sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2023. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.