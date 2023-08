AM Best Revisa la Perspectiva a Estable de Positiva de Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.; Afirma las Calificaciones Crediticias

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a estables de postivas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb-” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional de México de “aa-.MX” (Superior) de Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. (Quálitas) (Ciudad de México, México).

Las calificaciones de Quálitas reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como adecuada, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables apuntan a la capacidad de la compañía para mantener resultados rentables mientras implementa su estrategia de internalización.

La operación de Quálitas está caracterizada por su fuerte capitalización ajustada por riesgos, de acuerdo con el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), la suficiencia de primas y métricas de rentabilidad constantes, su consistente posición de liderazgo en el segmento de seguros de automóviles y una fuerte red de distribución.

Quálitas ha establecido una fuerte capacidad de distribución en todo México a través de su red de agentes locales, instituciones financieras y oficinas de servicio. Lo anterior le ha permitido mantener su posición de liderazgo en el segmento de seguros de automóviles en México, alcanzando una participación de aproximadamente el 30% en un mercado altamente competitivo. Quálitas se diferencia del resto de sus competidores en el sector de seguros automotrices por su reconocimiento en el mercado y capacidad para realizar ajustes en precios y tarifas con éxito, logrando superar sus objetivos de crecimiento de primas en 2022. La compañía espera que el crecimiento de primas sea estable en el corto y mediano plazo, sustentado en sus capacidades de negocio, aplicadas a los sectores de venta de automóviles y turismo, entre otros, a medida que se reactiva la actividad económica en el país.

Aunque la capitalización ajustada por riesgos de Quálitas se ha fortalecido con el tiempo debido a sus sólidos resultados netos y a la menor exposición a acciones en su cartera de inversión, sigue siendo susceptible a variaciones causadas por pagos de dividendos significativos. AM Best continuará monitoreando los efectos en el balance de la compañía. No obstante, el cambio en su perfil de riesgo, aunado al plazo corto de sus inversiones y un calce adecuado de tipo de cambio, proporciona a la compañía la flexibilidad financiera para reaccionar en el mejor interés de su posición de capital.

La evaluación de fuerte del desempeño operativo de Quálitas está respaldada por su capacidad para mantener niveles de suficiencia de prima durante los últimos seis años, incluso frente a una fuerte caída en las ventas de automóviles y un incremento significativo en reclamaciones, en medio de un período desafiante para la economía de México. La gestión de siniestros y la presencia en el mercado de Quálitas, además de gastos administrativos y de suscripción controlados, proveen a la compañía con las herramientas necesarias para mantener un perfil rentable.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si Quálitas logra mantener una tendencia estable en la mejora de su capitalización ajustada por riesgos, y resultados rentables sostenidos. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación en caso de que la capitalización ajustada por riesgos se deteriore por debajo de los niveles actuales, debido a salidas de capital o menor capital disponible para enfrentar riesgos.

