Armis與Security Risk Advisors宣布建立策略性合作夥伴關係

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Armis是首屈一指的資產可視性和安全公司，該公司今天宣佈與國際網路安全顧問公司Security Risk Advisors (SRA)建立策略性合作夥伴關係。此次合作可為共同客戶提供支援，因為兩個組織都利用各自的專業領域來確保營運科技(OT)的安全並保護網宇實體系統(CPS)。

隨著營運科技的互聯程度不斷提高，監控和保護這些資產的責任對於保護業務連續性、供應鏈和消費者變得日益重要。

Armis全球通路、業務開發和聯盟副總裁Tim Mackie表示：「我們非常自豪能夠與包括SRA在內的傑出全球夥伴合作。SRA的專業資安服務與我們的科技和專長相結合，使我們共同的客戶受益匪淺。我們很高興正式建立這種夥伴關係並密切合作，以加強保護關鍵的網宇實體系統。」

Armis提供業界最全面的資產智慧平臺，為需要防範不可見的營運和網路風險、提高效率、促使資源利用最佳化以及利用新科技安全地進行創新以促進成長的組織提供統一的資產可視性和卓越的安全性。

Takeda Pharmaceuticals安全與信任長Mike Towers表示：「無法為病患提供產品最有可能的原因就是網路攻擊導致工廠癱瘓並導致電腦驅動型裝置無法使用的潛在事件。我們主要針對這一用例部署Armis，以改善我們的供應連續性和整個製造流程的韌性。Takeda不遺餘力地確保將藥品送到病患手中，而Armis是確保我們能夠做到這一點的關鍵貢獻者之一。」

Security Risk Advisors網宇實體系統/OT安全總監Jason Rivera表示：「我們的使命是幫助客戶在其CPS/OT生態系統中建立網路安全韌性，而我們與Armis的合作正是有助於達成這一目標。與Armis攜手合作使我們能夠持續了解資產動態和環境的潛在風險，以加強保護客戶。其平台使我們能夠更加主動地採取CPS/OT安全措施，並對安全事件和事故有更好的反應性理解。我們正在縮小Armis業界領先的科技與需要增強CPS/OT安全能力的組織之間的差距。」

SRA是Armis合作夥伴體驗(APEX)計畫的成員。該計畫的使命是在Armis及其合作夥伴之間建立長期的策略性關係，並促進合作，盡可能以最好的方式為客戶提供服務。在此申請成為合作夥伴。

在此詳細瞭解Armis的OT網路安全解決方案以及公司如何幫助客戶保護營運科技的安全：https://www.armis.com/solutions/ot-device-security/

欲請求Armis進行ICS風險評估，請造訪：https://www.armis.com/ics-security-risk-assessment/

欲瞭解有關SRA網宇實體系統安全服務的更多資訊，請造訪：https://sra.io/cpss

關於Armis

Armis是首屈一指的資產可視性和安全公司，提供業界首個統一化的資產智慧平台，旨在解決聯網資產帶來的新攻擊和攻擊面越來越大的問題。Fortune 100大企業信任我們即時、持續的保護，可全方位查看IT、雲端、物聯網裝置、醫療物聯網(IoMT)、營運科技(OT)、工業控制系統(ICS)和5G中的所有託管和非託管資產。Armis提供被動網路資產管理、風險管理和自動執行。Armis是一家私人公司，總部位於加州。

關於Security Risk Advisors

Security Risk Advisors (SRA)提供專業化資安服務，包括滲透測試、紫隊、雲端安全、韌性、網宇實體系統安全、工程和全年全天候網路安全營運。SRA的使命是每天「提升水準」，保護客戶及其顧客的安全。公司為Fortune和全球1000大企業、創新型科技初創企業以及使命導向型的非營利組織提供資安服務。SRA總部位於費城，在紐約州羅徹斯特和愛爾蘭基爾肯尼設有辦事處。

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