Golding annuncia il primo closing a oltre 170 milioni di euro per il suo fondo di private equity secondario

Golding Capital Partners, uno dei principali gestori indipendenti di investimenti alternativi in Europa, ha ricevuto al primo closing impegni di capitale per 172 milioni di euro per il suo fondo "Golding Secondaries 2022", sottoscritto per l'85 per cento da clienti esistenti e per il 15 per cento da nuovi clienti. Il fondo precedente, "Golding Secondaries 2019", all'ultimo closing, alla fine del 2021, si era attestato a circa 280 milioni di euro, superando nettamente il target di raccolta.

Focus su qualità, diversificazione e resilienza

“Nell’ambito della collaborazione fiduciaria con i nostri investitori, riscontriamo l’apprezzamento per il nostro track record, decisamente stabile fino a oggi, con un IRR (tasso interno di rendimento lordo) di oltre il 30 per cento a fronte di un tasso di perdita pari a zero, così come per l’esperienza che abbiamo maturato nel campo dei secondari nel corso degli ultimi dieci anni. Attribuiamo il continuo successo alla nostra strategia di acquisizione di portafogli di alta qualità di GP di alto livello senza capitale di debito aggiuntivo, che si traduce in una crescita operativa stabile e nella prospettiva di uscite interessanti, anche nell’attuale contesto di mercato volatile”, ha dichiarato Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner di Golding.

Con un target di raccolta di 500 milioni di euro, “Golding Secondaries 2022” offre investimenti in un portafoglio ampiamente diversificato composto da oltre 100 società a piccola e media capitalizzazione, principalmente europee. I settori target includono industrie altamente redditizie e resilienti con un forte potenziale di crescita, tra cui i settori dei servizi, dell’IT e delle comunicazioni.

Fase di mercato favorevole per il secondario

La concorrenza per gli investimenti nei fondi secondari di buyout a piccola e media capitalizzazione rimane limitata, e gli investitori esistenti sono sempre più soggetti a pressioni di liquidità e di sovra-allocazione. Per approfittare di questa situazione di mercato eccezionalmente favorevole, Golding ha effettuato i primi investimenti all’inizio di quest’anno, con il capitale di avviamento del fondo.

“I portafogli di altissima qualità vengono venduti attraverso le tradizionali transazioni LP, mentre i gestori di fondi si avvalgono del mercato secondario per poter sostenere più a lungo e con più capitale le loro società di maggior successo attraverso veicoli di continuazione. Ad esempio, abbiamo acquisito quote di due fondi di un affermato GP paneuropeo con tassi di crescita a due cifre, con sconti molto interessanti. La nostra pipeline di operazioni è ben nutrita anche per i prossimi mesi”, ha affermato Richard Wilmes, Managing Director e Head of Secondaries di Golding Capital Partners.

“La rapida uscita dalla J-curve e la rapida realizzazione delle prime cinque operazioni sono la prova di una strategia promettente. Le operazioni sul mercato secondario sono state realizzate con partner con i quali abbiamo collaborato in modo affidabile per un lungo periodo di tempo. I nostri investitori beneficeranno come sempre del nostro meticoloso processo di due diligence e della costante aderenza ai nostri criteri ESG”, ha sottolineato Dott. Matthias Reicherter, Managing Partner e Chief Investment Officer di Golding.

Golding Capital Partners GmbH - Chi siamo

Golding Capital Partners GmbH è uno degli asset manager indipendenti, leader in Europa nel ramo degli investimenti alternativi, in particolare nelle classi di attività per infrastrutture, credito privato, private equity, mercato secondario del private equity e investimenti a impatto. Con un team di oltre 200 collaboratori nelle sedi di Monaco di Baviera, Londra, Lussemburgo, Milano, New York, Tokyo e Zurigo, Golding Capital Partners offre il suo supporto a investitori istituzionali e professionali nello sviluppo della loro strategia di investimento e gestisce un patrimonio di oltre 14 miliardi di euro. Tra gli oltre 230 investitori si annoverano enti di previdenza, assicurazioni, fondazioni, family office ed enti ecclesiastici nonché banche, casse di risparmio e banche cooperative. Dal 2013, Golding è firmatario dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UN PRI) e dal 2021 sostiene la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).