Armis et Security Risk Advisors annoncent un partenariat stratégique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, le leader de la visibilité des actifs et de la sécurité, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec la société internationale de conseil en cybersécurité, Security Risk Advisors (SRA). Cette collaboration permet aux clients communs de tirer parti de leurs domaines d’expertise respectifs afin de sécuriser la technologie opérationnelle (OT) et de protéger les systèmes cyberphysiques (CPS).

Tandis que la technologie opérationnelle continue de devenir plus connectée, la responsabilité de surveiller et de sécuriser ces actifs est de plus en plus importante pour protéger la continuité des activités, la chaîne d’approvisionnement et les consommateurs.

« Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec des partenaires mondiaux aussi incroyables, y compris SRA », déclare Tim Mackie, vice-président Worldwide Channels, Biz Dev et Alliances chez Armis. « Les services de sécurité spécialisés de SRA, associés à notre technologie et à notre expertise, profitent énormément à nos clients communs. Nous sommes heureux de formaliser ce partenariat et de travailler en étroite collaboration afin de mieux protéger les systèmes cyberphysiques critiques. »

Armis propose la plateforme d’intelligence d’actifs la plus complète du secteur, offrant une visibilité unifiée des actifs et une sécurité supérieure pour les organisations devant se protéger contre les risques opérationnels et cybernétiques invisibles, augmenter l’efficacité, optimiser l’utilisation des ressources et innover en toute sécurité avec de nouvelles technologies pour se développer.

« La cause la plus probable de l’impossibilité de fournir des produits aux patients est un incident potentiel dans lequel une cyberattaque détruit une usine et rend inutilisables les appareils pilotés par ordinateur », déclare Mike Towers, responsable de la sécurité et de la confiance chez Takeda Pharmaceuticals. « Nous avons déployé Armis principalement pour ce cas d’utilisation, afin d’améliorer la continuité de notre approvisionnement et la résilience de notre processus de fabrication global. Chez Takeda, rien n’est plus important que de s’assurer que nos médicaments parviennent aux patients, et Armis est l’un des éléments clés qui nous permettent d’y parvenir. »

« Notre mission vise à aider nos clients à renforcer la résilience de la cybersécurité dans leur écosystème CPS/OT et notre partenariat avec Armis y contribue », déclare Jason Rivera, directeur de la sécurité des systèmes cyberphysiques/OT chez Security Risk Advisors. « Ce partenariat avec Armis nous permet de mieux protéger nos clients en ayant un aperçu constant des actifs et des risques potentiels pour leurs environnements. Leur plateforme nous permet d’être plus proactifs sur les mesures de sécurité CPS/OT et d’avoir une meilleure compréhension réactive des événements et incidents de sécurité. Nous réduisons l’écart entre la technologie de pointe d’Armis et les organisations qui ont besoin de développer leurs capacités de sécurité CPS/OT. »

SRA est membre du programme Armis Partner Experience (APEX). La mission de ce programme consiste à construire des relations stratégiques à long terme entre Armis et ses partenaires, et de favoriser la collaboration pour servir les clients de la meilleure façon possible. Postulez ici pour devenir partenaire.

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité OT d’Armis et sur la manière dont l’entreprise aide ses clients à sécuriser la technologie opérationnelle, cliquez sur : https://www.armis.com/solutions/ot-device-security/

Pour demander une évaluation des risques ICS à Armis, rendez-vous sur : https://www.armis.com/ics-security-risk-assessment/

Pour en savoir plus sur les services de sécurité des systèmes cyberphysiques de SRA, rendez-vous sur : https://sra.io/cpss

À propos d’Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d’attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

À propos de Security Risk Advisors

Security Risk Advisors (SRA) propose des services de sécurité spécialisés, y compris : tests de pénétration, Purple Teams, sécurité du cloud, résilience, sécurité des systèmes cyberphysiques, ingénierie et opérations de cybersécurité 24x7x365. La mission de SRA est de « monter en niveau » chaque jour pour protéger ses clients et leurs consommateurs. La société fournit des services de sécurité à des entreprises du Fortune et du Global 1000, à des startups technologiques innovantes et à des organisations à but non lucratif. Le siège de SRA se trouve à Philadelphie, avec des bureaux à Rochester, NY, et à Kilkenny, en Irlande.

