Saudi Fund for Development effent de weg voor de bibliotheek van de Universiteit van Sarajevo

Image showcasing the groundbreaking ceremony of the Library of the University of Sarajevo (Photo: AETOSWire)

SARAJEVO, Bosnië en Herzegovina--(BUSINESS WIRE)--De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Saudi Fund for Development (SFD), Zijne Excellentie Ahmed Al-Khateeb, legde de eerste steen als start voor de bouw en de uitrusting van de nieuwe bibliotheek van de Universiteit van Sarajevo, gefinancierd via een genereuze schenking van $22 miljoen van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, via SFD.

De nieuwe bibliotheek zal optreden als een centrale hub om de 28 dochterbibliotheken van de universiteit te verbinden, en zal bijdragen tot een verbetering van haar opvoedkundige en onderzoeksmogelijkheden. Met een totaal oppervlak van 13.590 vierkante meter, wordt het uitgerust met de recentste technologie en digitale leerinstrumenten, die de universiteit helpen om klaar te zijn voor de toekomst en haar in staat stellen om beter aan de behoeften van haar studenten te kunnen beantwoorden. In totaal zullen meer dan 22.000 mannelijke en vrouwelijke studenten van de nieuwe bibliotheek gebruik kunnen maken, naast 1.618 personeelsleden en leden van de faculteiten, en 10.000 externe begunstigden.

Verder zal de bibliotheek een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de vorderingen op gebied van de onderzoek- en innovatiemogelijkheden van de universiteit. Het zal ook bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG = Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, met name SDG 4, kwaliteisvolle opvoeding, en SDG 10, minder ongelijkheden.

Bij deze gelegenheid benadrukte Zijne Excellentie Ahmed Al-Khateeb, de voorzitter van de Raad van Bestuur van SFD, dat dit project getuigt van de samenwerkingsrelatie tussen beide landen. Hij verwoordde dit als volgt: "Dit project weerspiegelt de sterke, robuuste ontwikkelingsbanden tussen het Koninkrijk Saoedi-Arabië en Bosnië en Herzegovina, banden die drie decennia geleden zijn ontstaan. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe bibliotheek zal helpen om te beantwoorden aan de behoeften van mannelijke en vrouwelijke studenten aan de Universiteit van Sarajevo, en van de omringende gemeenschap.“

De eerste minister van het Kanton Sarajevo, Mr. Nihad Uk, gaf volgend commentaar: "Het gebouw waarvoor we vandaag de eerste steen leggen, is belangrijk omdat het ook de meest zichtbare brug van vriendschap zal zijn tussen het Koninkrijk Saoedi-Arabië en Bosnië en Herzegovina. We zijn Saoedi-Arabië dankbaar voor deze investering. De bibliotheek is een symbool van kennis, culturele ontwikkeling en communicatie. Naar mijn mening zal onze samenwerking en vriendschap zich in de toekomst net in deze richtingen verder ontwikkelen."

De voorbije drie decennia heeft SFD geholpen om 11 projecten en ontwikkelingsprogramma's te financieren in verschillende regio's van Bosnië en Herzegovina, via zachte leningen ten behoeve van ontwikkeling, voor een totale waarde van $185 miljoen.

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.