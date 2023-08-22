博莱克威奇与Beca扩大谅解备忘录范围，在澳大利亚和新西兰推行更广泛的解决方案

澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Beca与博莱克威奇(Black & Veatch)将扩大合作范围，在澳大利亚和新西兰更广泛推行可持续发展和脱碳解决方案。

随着对能够适应和缓解气候变化影响的基础设施解决方案需求不断增加，协议范围的扩大正好呼应了这一要求。该谅解备忘录涵盖了多个领域的工程和建设项目合作，包括水务和污水处理、可再生能源、氢和氨的生产与出口、采矿与金属加工、数据中心、输配电、电动汽车充电、餐饮设施等。

脱碳是一项十分复杂的工程，但对于降低气候变化的影响又十分紧迫。要实现净零能源的未来，需要多种技术广泛而无缝的融合。通过适当的准备、规划和投资，公用事业、能源生产以及其他能源密集型工商业组织都可以取得进步。

博莱克威奇亚太地区及印度总裁Narsingh Chaudhary指出：“ 澳大利亚和新西兰拥有十分丰富的能源转型机会，通过对可持续基础设施领域投资的正确规划，可以产生显著的能源和经济影响。通过将我们的全球经验与Beca在澳大拉西亚地区（澳大利亚、新西兰和邻近的太平洋岛屿）强大的本地网络和经验相结合，我们期待加快这一进程，利用具有技术挑战性的工程项目，让该地区的脱碳雄心变为现实，同时实现其基础设施的现代化。”

Beca公用事业集团总监Clive Rundle表示：“ 我们两家公司在澳大利亚和新西兰的行业标志性水务项目上已经合作了超过五年，包括Melbourne Water、Yarra Valley Water和Wellington City Council等领先的水务公司。我们建立了牢固的合作关系，这归功于两家公司拥有类似的价值观和互补的优势。扩大与博莱克威奇的合作范围，探索水务之外的领域，是双方合作领域的自然提升，可为澳大利亚和新西兰的客户提供独特的全球经验，帮助解决客户当下和未来所面临的挑战。”

Beca与博莱克威奇扩大谅解备忘录范畴，将加速澳大利亚和新西兰两国的能源转型，促使两国应对净零转型给两国经济带来的机会和挑战，有利于两国寻求潜在合作领域。

Beca与博莱克威奇之间的合作之所以能够成功，归功于两家公司共有的强大文化。这两家公司均由员工所有，并且这种商业模式让两家公司立足于世逾百年。两家公司都高度重视安全地交付和管理关键基础设施、确保可持续性以及负责任的企业管理。

联系博莱克威奇以了解更多信息。

编者注：

这两家公司之前于2019年签署的谅解备忘录侧重于新西兰的水务和污水处理项目。

关于博莱克威奇

博莱克威奇是一家100%员工持股的全球性工程、采购、咨询和施工服务公司，在可持续基础设施的创新方面拥有百余年的辉煌历史。自1915年以来，我们一直致力于改进世界重要基础设施的韧性和可靠性，在全球各地帮助业主改善了当地人们的生活。我们2022年度总营收为43亿美元。欢迎关注我们的网站www.bv.com和社交媒体。

关于Beca

Beca是一家由员工所有的专业服务公司，拥有100多年的悠久历史，在亚太地区提供改变社区的工程、顾问和管理咨询服务。我们设有21个办事处，拥有4000多名员工，在70多个国家和地区实施项目。我们早在1969年就在澳大利亚设立了办事处，很荣幸能为各个市场领域的客户提供支持，包括矿业与金属、运输与基础设施、能源、水务、食品与生命科学、先进制造、医疗卫生以及国防等。

我们的愿景是，一起用创造力改变世界。这反映在我们的文化、目标和宗旨上，就是让每一天都更美好。我们通过理解并交付成功的解决方案、杰出的服务以及持久的关系来创造价值，利用我们的能力和系统助力创新，帮助客户改变社区、优化资产和简化运营。欢迎访问www.beca.com，关注我们。

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