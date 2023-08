Riskified s’associe à commercetools pour offrir une garantie de rétrofacturation à grande échelle

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE : RSKD), leader de l’intelligence sur la fraude et le risque dans le commerce électronique, a annoncé aujourd’hui son association avec commercetools, un leader dans l’innovation critique du commerce composable à grande échelle, pour fournir des solutions avancées de prévention de la fraude et de gestion du risque aux marchands dans le monde entier.

Cette intégration consolide un partenariat axé sur l’innovation qui permet à l’une des plateformes de commerce électronique les plus avancées d’offrir la garantie de rétrofacturation de Riskified, un produit primé et bien noté. En s’appuyant sur l’apprentissage automatique et un réseau mondial de données sur les commerçants, Riskified garantit les revenus du commerce électronique et protège les commerçants contre les pertes financières et les atteintes à la réputation en approuvant les transactions légitimes et en rejetant les fraudes en temps réel. Riskified est également intégré à d’autres grandes plateformes de commerce électronique comme SAP Commerce Cloud, Salesforce Commerce Cloud, Adobe/Magento, Shopify et VTEX.

Grâce à cette intégration, les commerçants utilisant commercetools peuvent lutter efficacement contre les pertes croissantes dues à la fraude aux paiements tout en garantissant une expérience client fluide. Riskified sera disponible via l’Integration Marketplace de commercetools, offrant aux commerçants un moyen simple et transparent de mettre en œuvre la solution de garantie de rétrofacturation de Riskified.

« Les commerçants ne devraient jamais avoir à choisir entre la lutte contre la fraude et l’offre d’une expérience fluide aux clients légitimes, et pourtant, les détaillants sont souvent confrontés à cet obstacle », déclare Kevin Sprake, vice-président des partenariats de distribution chez Riskified. « Notre intégration avec commercetools nous aide à résoudre ce problème pour un plus grand nombre de commerçants et nous sommes convaincus que cette collaboration leur permettra d’optimiser leurs opérations, de protéger leurs revenus et d’offrir un environnement sécurisé à leurs clients. »

Reconnu par des marques telles que Lululemon, Ulta Beauty et H&M, commercetools offre des outils de commerce complets aux commerçants, leur permettant de construire et de personnaliser des expériences client qui répondent à leurs besoins et objectifs uniques. En offrant des expériences client hautement fonctionnelles et visuellement attrayantes, commercetools favorise la croissance des entreprises tout en minimisant les coûts.

« Chez commercetools, notre mission principale est de soutenir le succès des commerçants dans le paysage hautement concurrentiel du commerce électronique d’aujourd’hui », déclare Blaine Trainor, vice-président des partenariats mondiaux et des alliances chez commercetools. « En intégrant la solution de gestion des risques de pointe de Riskified, nous soulignons cet engagement en aidant les commerçants à réduire les coûts associés à la fraude tout en améliorant l’expérience globale du client. Nous sommes ravis de les compter parmi nos partenaires. »

Riskified et commercetools s’engagent à aider les commerçants à prospérer dans un paysage numérique en constante évolution. En combinant leur expertise, les deux entreprises permettent aux commerçants de surmonter les défis de la fraude et de la gestion des risques, ce qui leur permet de se concentrer sur la fourniture de produits et d’expériences exceptionnels à leurs clients.

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) permet aux entreprises d’augmenter leurs revenus et leurs profits dans le domaine du commerce électronique tout en réduisant les risques. Les plus grands marchands et marques de prestige du monde s’associent à Riskified pour une protection garantie contre les rétrocessions, pour lutter contre la fraude et les abus de politique à grande échelle et pour améliorer la fidélisation de la clientèle. Soutenue par une équipe très expérimentée d’analystes des risques du commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme primée d’apprentissage automatique de Riskified analyse l’individu derrière chaque interaction pour fournir des décisions en temps réel et des informations solides basées sur l’identité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Riskified.com.

