Emtel choisit Tecnotree pour sa transformation BSS

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, un fournisseur de solutions de transformation numérique basé en Finlande et présent dans le monde entier pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et les fournisseurs de services numériques (DSP), est fier d’annoncer la signature d’un nouveau contrat avec Emtel Mauritius. Tecnotree mettra en œuvre une solution de pile BSS afin de remplacer les processus, produits et services existants de l’entreprise, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de répondre aux exigences actuelles et futures du marché pour un opérateur de télécommunications.

La suite BSS de Tecnotree, compatible avec la 5G, comprend diverses fonctions d’analyse et englobe un large éventail de processus commerciaux qui prennent en charge le cycle de vie du client et la gestion des revenus. Tecnotree dispose d’une pile BSS agile, open source et cloud-native qui est conforme à l’Open Digital Architecture (ODA) et qui a obtenu la certification Platinum du TM Forum pour les API réelles et ouvertes qui permettent une intégration transparente. La solution Tecnotree améliore l’expérience client et offre des possibilités de monétisation avancées. Elle répond à la demande croissante de services nouveaux et avant-gardistes, tant pour les clients du commerce de détail que pour les entreprises. La pile BSS de Tecnotree permet à nos clients de se démarquer sur le marché en fournissant des outils et des technologies open source qui permettent d’obtenir un maximum d’avantages en termes d’évolutivité, de performances, de flexibilité et d’économies capex/opex.

Le déploiement comprend des produits tels que la gestion des clients, la gestion des documents, la gestion des produits, la gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion des distributeurs, la gestion des commissions, la gestion des flux de travail, la gestion de la fidélité et des campagnes, le self-care client, la gestion des leads et des ventes et la gestion des services à valeur ajoutée.

La mise à disposition de la pile numérique complète comprend des caractéristiques distinctives importantes de la solution, telles qu’une vue à 360 degrés offrant une vision consolidée du client, des fonctionnalités de self-care avec des expériences numériques d’embarquement telles que des campagnes en temps réel dans la gestion des campagnes, des technologies open source avec des processus configurables pour réduire les coûts d’exploitation et un déploiement rapide des services numériques pour réduire le temps de mise sur le marché.

Kresh Goomany, PDG d’Emtel Mauritius, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Tecnotree dans ce voyage de transformation. La suite BSS de Tecnotree nous permet d’améliorer notre efficacité opérationnelle et de répondre aux exigences du marché en constante évolution. Avec cette suite, nous disposons des outils nécessaires pour obtenir un maximum d’avantages en termes d’évolutivité, de performance et de rentabilité. Nous sommes convaincus que les fonctionnalités de la suite BSS de Tecnotree — par exemple l’onboarding numérique du client, la vue intelligente à 360 degrés du client, les aperçus et les recommandations en temps réel pour le client, ainsi que le catalogue unifié pour les offres groupées — aideront Emtel non seulement à créer une expérience client exceptionnelle, mais constitueront également un complément précieux à nos offres 5G pour les clients ».

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree OYJ, a déclaré : « Nous attendons avec impatience de travailler avec Emtel Maurice et sommes fiers de jouer un rôle crucial dans la numérisation de l’entreprise et dans le développement de services avancés. Ce partenariat marque une étape importante dans notre engagement à fournir des solutions de transformation numérique de premier ordre qui permettent aux utilisateurs de tirer le meilleur parti d’une transition progressive grâce à de nouveaux modèles d’entreprise, à l’efficacité opérationnelle, à une expérience utilisateur immersive et à une architecture centrée sur les données des clients. Cette collaboration démontre notre engagement à fournir des éléments de différenciation sur le marché et des offres d’avenir qui répondent aux besoins croissants des fournisseurs de services de télécommunications ».

Tecnotree est un fournisseur de système de support commercial numérique (BSS) compatible avec la 5G, doté de fonctions IA/ML et d’une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est l’une des premières entreprises au monde à être certifiée Platinum selon les normes Open API du TM Forum. Notre pile BSS numérique agile et à code source ouvert couvre l’ensemble du spectre (order-to-cash) des processus commerciaux et de la gestion des abonnements pour le secteur des télécommunications et d’autres secteurs de services numériques, ouvrant ainsi des possibilités qui vont au-delà de la connectivité. Afin de soutenir les communautés numériquement connectées dans les domaines du jeu, de la santé, de l’éducation, de l’OTT et d’autres écosystèmes verticaux, Tecnotree propose également à sa base de clients des places de marché numériques multi-expériences Fintech et B2B2X via la plateforme Tecnotree Moments. Tecnotree est cotée au Nasdaq d’Helsinki (TEM1V).

