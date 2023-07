Brightcove Potencializa Recursos de Transmissão Digital do Yahoo Inc. a Nível Mundial

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de transmissão digital mais confiável do mundo, anunciou hoje um contrato em que a gigante mundial de mídia e tecnologia Yahoo irá aproveitar e integrar amplamente a premiada plataforma de tecnologia de transmissão digital da Brightcove em seu portfólio de propriedades digitais. Como provedor exclusivo de tecnologia de transmissão digital à Yahoo, a Brightcove irá potencializar seu transmissão digital de vídeo de ponta a ponta, ao atender à enorme e crescente demanda do consumidor. Escolhida pela capacidade da Brightcove de fornecer em escala a nível mundial com a mais alta qualidade e segurança, a tecnologia da Brightcove irá garantir operações de transmissão digital confiáveis, otimizadas e rentáveis para a Yahoo.

"Como uma marca confiável que oferece grandes quantidades de conteúdo de vídeo a consumidores em todo o mundo, estamos empolgados em receber a Yahoo na família Brightcove", compartilhou Marc DeBevoise, Diretor Executivo e Diretor do Conselho da Brightcove. "Esta parceria reforça nosso trabalho para alcançar nossa visão de ser a empresa de tecnologia de tecnologia digital mais confiável do mundo."

A Yahoo e suas entidades abrangem um amplo império de mídia, incluindo notícias, esportes e entretenimento, atendendo a usuários em todo o mundo. A empresa precisava de uma solução de tecnologia escalável e confiável para potencializar seu conteúdo de transmissão digital e aumentar e, em alguns casos, substituir seus recursos internos de vídeo e infraestrutura de suporte.

"As mudanças no cenário digital e os avanços tecnológicos estão colocando as empresas de mídia em uma posição exclusiva, onde devem equilibrar operações crescentes em escala mundial em massa, garantindo a otimização de recursos, sustentabilidade financeira e lucratividade", continuou DeBevoise. "Nossa plataforma irá ajudar a Yahoo a atingir suas metas comerciais ao apoiar este equilíbrio. Nosso serviço irá aperfeiçoar a experiência geral de seus clientes com a melhor plataforma de tecnologia de transmissão digital da categoria, da mais alta qualidade, mais escalável e segura."

"À medida que a Yahoo continua crescendo e oferecendo mais conteúdo, era imperativo encontrarmos uma solução que pudesse lidar com nosso alcance mundial e oferecer o mais alto nível de desempenho para nossos usuários”, disse Matt Sanchez, Presidente e Diretor Geral de Ecossistema Doméstico da Yahoo. "A plataforma de transmissão digital da Brightcove oferece escala e desempenho superiores, e sua equipe está continuamente inovando seus produtos para ajudar a oferecer a melhor experiência do usuário, bem como atender a nossos objetivos de negócios."

A Yahoo selecionou a Brightcove como sua parceira oficial de transmissão digital, pois a empresa:

Demonstrou um histórico comprovado de escala e desempenho

Identificou economia no ordenamento de tecnologia de transmissão digital existente

Ofereceu soluções comprovadas pelo mercado para suportar o tráfego de vídeo atual e projetado

Integrou-se facilmente ao ordenamento de monetização atual e às experiências do participante

Oferece a capacidade de aumentar o rendimento da publicidade e impulsionar o desempenho da receita

As soluções técnicas da Brightcove irão oferecer à Yahoo um fluxo de trabalho otimizado de publicação e entrega de vídeos sob demanda (VOD), transmissão digital ao vivo e recursos lineares, soluções de monetização e um ator e estrutura de aplicativo com liderança no setor.

A Yahoo aumenta a lista de instituições de mídia da Brightcove que confiam em sua melhor tecnologia, incluindo AMC Networks, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, BBC, CBC/Radio-Canada, Cox Media Group, Forbes, The Metropolitan Opera, Sky, e muitos mais.

Sobre a Yahoo Inc.

A Yahoo serve como um guia confiável a centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, que as ajuda a alcançar suas metas online mediante nosso portfólio de produtos icônicos. Para os anunciantes, o Yahoo Advertising oferece soluções omnicanal e dados poderosos para interagir com nossas marcas e gerar resultados. Para saber mais sobre a Yahoo, acesse yahooinc.com.

Sobre a Brightcove, Inc.

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de transmissão digital mais confiáveis, escaláveis ​​e seguras do mundo para criar uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consomem conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de modo mais confiável e cada organização se comunique com os membros da equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade consistentemente líder do setor e escalabilidade incomparável, expandimos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Acesse www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.