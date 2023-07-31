Brightcove將為Yahoo Inc.的全球串流能力提供助力

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最受信賴的串流科技公司Brightcove (NASDAQ: BCOV)今天公佈了一項協議，全球媒體和科技巨頭Yahoo將在其數位資產組合中利用並廣泛整合Brightcove屢獲殊榮的串流科技平臺。Brightcove將成為Yahoo的獨家串流科技提供商，為其視訊串流提供端到端的支援，以滿足其龐大且日益成長的消費者需求。Brightcove之所以獲選，是因為其能夠以最高的品質和安全性在全球進行大規模傳輸，Brightcove的科技將確保Yahoo具備可靠、簡化且具有成本效益的串流營運。

Brightcove執行長兼董事Marc DeBevoise表示：「身為向全球消費者提供海量視訊內容的可信品牌，我們欣然歡迎Yahoo加入Brightcove大家庭。這次合作強化了我們實現自身願景的努力，即成為全球最值得信賴的串流科技公司。」

Yahoo及其實體是一個涉足多種業務的媒體帝國，包括資訊、體育和娛樂，為全球用戶提供服務。該公司需要一個可擴充且可靠的科技解決方案來支援其串流內容，並強化（有時還需要取代）其內部視訊功能和支援性基礎架構。

DeBevoise繼續道：「數位環境的變化和科技的進步使媒體公司處於一個獨特的地位，它們必須在向全球大規模發展業務的同時確保資源最佳化、財務永續性和盈利能力。我們的平臺將通過支援這種平衡來幫助Yahoo達成其業務目標。我們的服務將透過同類最佳、品質最高且最具可擴充性的安全串流科技平臺，提升其消費者的總體體驗。」

Yahoo家庭生態系統總裁兼總經理Matt Sanchez表示：「隨著Yahoo不斷發展壯大並提供更多的內容，我們必須找到一個能夠處理我們的全球業務並為我們的用戶提供最高性能水準的解決方案。Brightcove的串流平臺提供了卓越的規模和性能，他們的團隊不斷創新產品，幫助我們提供最佳的用戶體驗，並實現我們的業務目標。」

Yahoo之所以選擇Brightcove為其官方串流合作夥伴，是因為該公司：

在規模和性能方面擁有良好的記錄

在現有的串流科技堆疊中發現了可節省的成本

提供經過市場驗證的解決方案，以支援當前和預測的視訊流量

易於整合到當前的盈利堆疊和播放機體驗中

提供增加廣告收益和提升收入業績的能力

Brightcove的科技解決方案將為Yahoo提供最佳化的視訊點播(VOD)發佈和交付工作流程、即時串流和線性功能、盈利解決方案以及業界領先的播放機和應用程式框架。

Yahoo加入Brightcove眾多依賴其一流科技的媒體實體客戶行列，包括AMC Networks、Academy of Motion Picture Arts and Sciences、BBC、CBC/Radio-Canada、Cox Media Group、Forbes、The Metropolitan Opera、Sky等等。

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關於Brightcove, Inc.

Brightcove創建了世界上最可靠、可擴充和安全的串流科技解決方案，幫助企業與其受眾建立更強大的聯繫，無論他們身在何處或使用何種裝置消費內容。Brightcove的智慧視訊平臺在60多個國家幫助企業更有效地向客戶銷售產品及服務，使媒體領導者能夠以更可靠的方式串流傳輸內容並將其變現，並使每個組織都能更有效地與團隊成員溝通。憑藉榮獲兩項「科技與工程艾美獎」（Technology and Engineering Emmy® Awards）的創新、持續領先業界的正常執行時間以及無與倫比的可擴充性，我們不斷地突破視訊極限。請關注我們的LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram。請造訪www.brightcove.com。

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