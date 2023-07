Brightcove s'apprête à optimiser les capacités de streaming de Yahoo Inc. à l'échelle mondiale

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ : BCOV), le chef de file mondial des technologies de streaming, annonce aujourd’hui un accord en vertu duquel Yahoo, le géant mondial des médias et de la technologie, exploitera et intégrera la plateforme de streaming primée de Brightcove dans son portefeuille d'actifs numériques. En tant que fournisseur exclusif de technologie de streaming pour Yahoo, Brightcove optimisera son streaming vidéo de bout en bout, soutenant ainsi la demande massive et croissante des consommateurs. Choisie pour la capacité de Brightcove à fournir à l’échelle mondiale une solution de la plus haute qualité et la mieux sécurisée, la technologie Brightcove assurera des opérations de streaming éprouvées, rationalisées et rentables pour le compte de Yahoo.

« En tant que marque de confiance fournissant des quantités massives de contenu vidéo aux consommateurs du monde entier, nous sommes ravis d’accueillir Yahoo au sein de la famille Brightcove », déclare Marc DeBevoise, CEO et directeur du conseil d’administration de Brightcove. « Ce partenariat stimule notre ambition de devenir la société de technologie de streaming la plus fiable au monde. »

Yahoo et ses entités forment un vaste empire médiatique (y compris informations, sport et divertissement) et desservent des utilisateurs aux quatre coins du globe. La société avait besoin d’une solution technologique évolutive et fiable pour optimiser son contenu de streaming et pour augmenter, et dans certains cas remplacer, ses capacités vidéo internes et son infrastructure de soutien.

« La mutation des écosystèmes numériques et les avancées technologiques placent les entreprises de médias dans une position unique dans laquelle elles doivent équilibrer le développement des opérations et une échelle mondiale de masse, tout en assurant l’optimisation des ressources, la viabilité financière et la rentabilité », poursuit DeBevoise. « Notre plateforme aidera Yahoo à atteindre ses objectifs commerciaux en promouvant cet équilibre. Notre service améliorera l’expérience globale de leurs utilisateurs grâce à une plateforme de streaming d'une qualité, d'une évolutivité et d'une sécurité sans précédent. »

« Alors que Yahoo continue de croître et de générer davantage de contenu, il était impératif pour nous de trouver une solution capable de gérer notre portée mondiale et d’offrir le plus haut niveau de performance à nos utilisateurs », déclare Matt Sanchez, président et directeur général, Home Ecosystem, Yahoo. « La plateforme de streaming de Brightcove offre une échelle et des performances supérieures, et son équipe innove sans relâche pour contribuer à offrir la meilleure expérience utilisateur et à atteindre nos objectifs commerciaux. »

Yahoo a choisi Brightcove comme partenaire officiel de streaming parce que la société :

a démontré une expérience éprouvée en termes d’échelle et de performance

a identifié des économies dans la pile de technologie de streaming existante

a fourni des solutions éprouvées sur le marché pour soutenir le trafic vidéo actuel et projeté

s'est facilement intégrée à la pile de monétisation actuelle et aux expériences des joueurs

offre la possibilité d’augmenter le rendement publicitaire et de booster la performance des revenus

Les solutions techniques de Brightcove fourniront à Yahoo un flux optimisé de publication et de diffusion de vidéo à la demande (VOD), des capacités de streaming en direct et linéaire, des solutions de monétisation, ainsi qu’un lecteur et un cadre d’applications de premier plan.

Yahoo vient s'ajouter à la liste de sociétés de médias qui comptent sur la technologie Brightcove, au nombre desquelles figurent AMC Networks, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, BBC, CBC/Radio-Canada, Cox Media Group, Forbes, The Metropolitan Opera, Sky et bien d’autres.

