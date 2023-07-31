Brightcove为Yahoo Inc.的全球流媒体业务提供动力

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界上最受信任的流媒体技术公司Brightcove (NASDAQ: BCOV)今天宣布了一项协议，根据该协议，全球媒体和科技巨头Yahoo将会采用Brightcov屡获殊荣的流媒体科技平台，并在其数字资产组合中广泛利用该平台。作为Yahoo的独家流媒体技术提供商，Brightcove将为其视频流媒体服务提供端到端的支持，以支持其庞大且不断增长的消费者需求。Brightcove因其具备以最高级别的质量和安全性在全球范围内大规模交付的能力而被选中，该公司的技术可确保Yahoo的流媒体运营可靠、精简且经济高效。

Brightcove首席执行官兼董事会董事Marc DeBevoise分享道：“作为一个向全球消费者提供大量视频内容的值得信赖的品牌，我们很高兴Yahoo能够加入Brightcove的大家庭。这一合作关系将会助力我们实现成为世界上最值得信赖的流媒体技术公司的愿景。”

Yahoo及其相关实体涉及各类媒体领域，包括新闻、体育和娱乐，并为全球用户提供各种服务。该公司需要一个可扩展且值得信赖的技术解决方案来为其流媒体内容提供动力，并增强（并在某些情况下取代）其内部视频功能和支持性基础设施。

DeBevoise继续说道：“不断变化的数字环境和技术方面的进步使媒体公司处于一个独特的地位，他们必须在全球范围内大规模平衡不断增长的业务，同时确保资源得到优化、财务实现可持续性并具备盈利能力。我们的平台将会通过支持实现这种平衡来帮助Yahoo达成其商业目标。我们的服务将通过一流、最高质量、最具可扩展性和安全性极高的流媒体技术平台来增强消费者的整体体验。”

Yahoo家庭生态系统总裁兼总经理Matt Sanchez表示：“随着Yahoo的不断发展和提供更多的内容，我们必须找到一个能够处理我们的全球业务并为用户提供最高性能水平的解决方案。Brightcove的流媒体平台提供了卓越的规模和性能，他们的团队正在不断创新产品，以帮助提供最佳的用户体验，同时实现我们的业务目标。”

Yahoo之所以选择Brightcove作为其官方流媒体合作伙伴，是因为该公司：

在规模和业绩方面具有良好的记录

已确定在现有流媒体技术堆栈中可节约成本

提供经市场验证的解决方案，以支持当前和预计的视频流量

可轻松集成到当前的货币化堆栈和播放器体验中

提供提高广告收益率和提升收入绩效的能力

Brightcove的技术解决方案将会为Yahoo提供优化的视频点播（VOD）发布和交付工作流程、流媒体直播及线性功能、货币化解决方案以及业界领先的播放器和应用程序框架。

除了Yahoo之外，依赖于Brightcove提供的一流技术的媒体实体还包括AMC Networks、Academy of Motion Picture Arts and Sciences、BBC、CBC/Radio-Canada、Cox Media Group、Forbes、The Metropolitan Opera、Sky等等。

若要了解更多信息，请访问Brightcove.com。

关于Yahoo Inc.

Yahoo是全球数亿人值得信赖的指南，通过利用我们的标志性产品组合帮助他们在线实现其目标。对于广告商来说，Yahoo Advertising可提供全渠道解决方案和强大的数据，可与我们的品牌互动并交付成果。要了解更多关于Yahoo的信息，请访问yahooinc.com。

关于Brightcove, Inc.

Brightcove创建了世界上最可靠、最具可扩展性和最安全的流媒体技术解决方案，以提升公司与其受众之间的联系，无论他们身在何处或在哪些设备上消费内容。在60多个国家，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地向客户销售产品和服务，使媒体领先企业能够更可靠地流式传输内容并对其实现货币化，使每个组织都能更有力地与团队成员沟通。凭借荣获两项科技与工程艾美奖（Technology and Engineering Emmy® Awards）的创新、在行业中持续领先的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性，我们不断突破视频技术的极限。在LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram上关注我们。请访问www.brightcove.com。

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