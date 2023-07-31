Emtel选择Tecnotree来助力推进其BSS转型

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree是一家总部位于芬兰的全球数字化转型解决方案提供商，主要客户为通信服务提供商(CSP)和数字服务提供商(DSP)。该公司自豪地宣布，已与Emtel Mauritius签署了一项新协议。Tecnotree将为后者提供BSS堆栈解决方案，替换该公司的老旧业务流程、产品和服务，以提高运营效率，并满足该电信运营商当前和未来的市场需求。

Tecnotree的5G就绪BSS套件包括支持客户生命周期和收入管理的全套业务流程，并提供分析功能。Tecnotree拥有敏捷的开源BSS堆栈。该云原生堆栈符合开放数字架构(ODA)标准，获得了TM Forum的白金认证，提供面向真实世界业务需求的开放API，可支持无缝集成。Tecnotree解决方案可提供改进的客户体验和先进的货币化机会，满足零售和企业客户对面向未来的新型服务日益增长的需求。Tecnotree的BSS堆栈使客户能够推出具有市场差异化的产品，并提供相关工具和开源技术，帮助客户在规模、性能、灵活性和资本支出/运营成本节约方面获得最大化效益。

可在该平台上部署的业务流程包括客户管理、文档管理、产品管理、订单管理、库存管理、分销商管理、佣金管理、工作流管理、忠诚度和活动管理、客户自助服务、潜在客户和销售管理，以及VAS管理。

全数字化堆栈部署包括该解决方案提供的关键差异化产品和功能，例如可提供综合客户视图的全方位视图、可提供数字化客户引导体验（如Campaign Management中的实时促销）的自助功能、能够降低运营成本并支持可配置流程的开源技术，以及可缩短产品上市时间的数字服务快速推出功能。

Emtel Mauritius首席执行官Kresh Goomany表示：“我们很高兴在我们的转型之旅中与Tecnotree合作。Tecnotree BSS套件使我们能够提高运营效率，满足不断变化的市场需求。该套件为我们提供了必要的工具，让我们能在规模、性能和成本效益方面实现最大化的效益。我们相信，Tecnotree BSS套件所提供的功能，如数字化客户引导流程、全方位智能客户视图、实时客户洞察和建议，以及便于产品捆绑的统一目录，不仅有助于Emtel提供卓越的客户体验，还能对我们为客户提供的5G产品形成补充。”

Tecnotree OYJ首席执行官Padma Ravichander表示：“我们很高兴与Emtel Mauritius合作。在该公司向数字化和先进服务转型的过程中，我们很自豪能发挥关键作用。我们承诺为客户提供卓越的数字化转型解决方案，此次合作标志着我们在实现该承诺的道路上向前迈出了重要一步。这些解决方案将帮助客户利用新的业务模式、高效运营、沉浸式用户体验和以客户数据为中心的架构来实现增量转型，从而获得最大化的效益。此次合作表明，我们致力于提供面向未来的市场差异化产品，以满足电信运营商日益增长的需求。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree是全球首批获得TM Forum Open API标准白金认证的公司之一，我们敏捷和开源的数字化BSS堆栈涵盖电信和其他数字服务行业的完整业务流程（从订单到现金）和订阅管理，创造超越连接的机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree已在赫尔辛基纳斯达克上市(TEM1V)。

如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com

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