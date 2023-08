Approvati I Risultati Finanziari Di Gruppo Al 30 Giugno 2023 Solida Performance Finanzaria E Continua Espansione Dell’EBITDA Margin

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Il Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A., ha approvato in data 31 luglio i risultati finanziari consolidati al 30 giugno 2023.

“Questo primo semestre conferma una crescita solida e profittevole in tutti i nostri business e nelle diverse aree geografiche nelle quali operiamo, nonostante il perdurare di una situazione macroeconomica incerta” - ha commentato Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group. “Stiamo procedendo con i nostri piani di sviluppo con grande razionalità e disciplina, investendo nelle aree di crescita a maggior potenziale, focalizzando sempre più il nostro portafoglio di business e accelerando la generazione di cassa, nell’interesse dei nostri azionisti. In un mercato dei pagamenti digitali sempre più competitivo, il nostro obiettivo rimane quello di consolidare la nostra posizione alla guida del settore a livello europeo, sostenendo lo sviluppo digitale dei Paesi in cui operiamo”.

Nel secondo trimestre del 2023 i volumi delle transazioni acquiring1 sono cresciuti in tutte le geografie, nonostante un confronto a/a più difficile dovuto alle riaperture post Covid-19 del 2trim22. Rispetto alla fine del 2022, nel 1sem23 si registra un’accelerazione dei volumi verso il 2019, raggiungendo una crescita pari a oltre il 30% in tutte le geografie nel mese di giugno. Si evidenzia come i tassi di crescita dei volumi delle diverse categorie abbiano iniziato a convergere verso tassi di crescita più normalizzati nell’attuale contesto post Covid-19.

Risultati finanziari gestionali consolidati 2

Nel 1sem23, il Gruppo ha conseguito solidi risultati finanziari. In particolare, i ricavi si sono attestati a € 1.577,0 milioni, in crescita del 8,1% rispetto al 1sem22 e l'EBITDA è stato pari a € 771,8 milioni, in crescita del 11,6% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA Margin si è attestato al 49%, con un incremento di 153 punti base rispetto al 1sem22.

Nel secondo trimestre del 2023, i ricavi si sono attestati a € 835,3 milioni, in crescita del 7,3% rispetto al 2trim22 e l’EBITDA è stato pari a € 436,1 milioni, in aumento del 10,1% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA Margin ha raggiunto il 52%.

A livello di business di mercato in cui il Gruppo Nexi opera, nel 1sem23 sono stati registrati i seguenti risultati:

Merchant Solutions, che rappresenta circa il 56% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 886,4 milioni, +9,8% a/a. Nel 1sem23 sono state gestite 8.766 milioni di transazioni, in crescita del 14,9% a/a, per un valore di transazioni processate pari a € 392,0 miliardi, +9,7% a/a. Durante il semestre, il valore delle transazioni ha continuato il suo trend di crescita in tutto il Gruppo, principalmente grazie alla continua crescita legata agli International schemes , alla base clienti e al numero di terminali.

In riferimento al secondo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 473,9 milioni, in aumento del 8,3% a/a, nonostante un confronto più difficile rispetto al 2trim22. Tra le principali iniziative dell’anno in questo segmento si segnalano: Partnership con ISV: siglate nuove partnership con provider di sistemi gestionali di cassa e con software player specializzati nei settori retail e hospitality; Continui progressi nell'introduzione di nuove funzionalità e servizi a valore aggiunto per le PMI in tutti i mercati. Prosegue il progressivo lancio del SoftPOS nelle varie geografie di riferimento; Siglata partnership strategica con Computop, leader provider di soluzioni eCommerce in Germania, che permette di rafforzare le nostra offerte online e omnicanale sia in DACH che in altre geografie; Continuo rafforzamento delle partnership nell’eCommerce (es. Shopware). In Polonia è stata siglata una preferred partnership con Shopify; Continuo sviluppo commerciale dell’offerta per i clienti LAKA, tra cui nuove funzionalità di analisi avanzate di dati per clienti dei Nordics e continui sviluppi di funzionalità per i terminali unattended per i settori hospitality e EV charging .

che rappresenta circa il 56% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 886,4 milioni, +9,8% a/a. Nel 1sem23 sono state gestite 8.766 milioni di transazioni, in crescita del 14,9% a/a, per un valore di transazioni processate pari a € 392,0 miliardi, +9,7% a/a. Durante il semestre, il valore delle transazioni ha continuato il suo trend di crescita in tutto il Gruppo, principalmente grazie alla continua crescita legata agli , alla base clienti e al numero di terminali. In riferimento al secondo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 473,9 milioni, in aumento del 8,3% a/a, nonostante un confronto più difficile rispetto al 2trim22. Issuing Solutions, che rappresenta circa il 33% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 516,5 milioni, in crescita dell’8,2% a/a. Nel 1sem23 sono state gestite 9.178 milioni di transazioni, in crescita del 12,2% a/a, per un valore pari a € 425,4 miliardi, in crescita del 9,3% a/a. I volumi delle transazioni mostrano una forte crescita rispetto allo scorso anno, in particolare grazie agli International schemes .

In riferimento al secondo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 270,0 milioni, in aumento del 8,2% a/a. In particolare, la performance trimestrale è stata positivamente influenzata da un mix favorevole di volumi, da un’accelerazione dell’ International debit e da un contributo one-off legato a M&A bancario.

che rappresenta circa il 33% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 516,5 milioni, in crescita dell’8,2% a/a. Nel 1sem23 sono state gestite 9.178 milioni di transazioni, in crescita del 12,2% a/a, per un valore pari a € 425,4 miliardi, in crescita del 9,3% a/a. I volumi delle transazioni mostrano una forte crescita rispetto allo scorso anno, in particolare grazie agli . In riferimento al secondo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 270,0 milioni, in aumento del 8,2% a/a. In particolare, la performance trimestrale è stata positivamente influenzata da un mix favorevole di volumi, da un’accelerazione dell’ e da un contributo one-off legato a M&A bancario. Digital Banking Solutions, che rappresenta circa il 11% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 174,2 milioni, in crescita dello 0,3% a/a, con una forte crescita dei volumi compensata dagli impatti del consolidamento bancario avvenuto lo scorso anno in Italia.

In riferimento al secondo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 91,4 milioni, stabili a/a.

Nel 1sem23 i Costi Totali ammontano a € 805,2 milioni, in crescita del 5,0% a/a a seguito della crescita dei volumi e del business, ad investimenti nel personale di aree strategiche e a pressioni inflazionistiche. In riferimento al secondo trimestre, i Costi Totali ammontano a € 399,2 milioni, evidenziando un aumento più fisiologico del 4,4% a/a rispetto al picco registrato nel 1trim23.

Si conferma inoltre il forte focus del Gruppo sugli investimenti in tecnologia e innovazione, con i Capex totali3 che si attestano a € 230 milioni nel 1sem23, pari al 15% dei ricavi. In particolare, € 78 milioni sono relativi a iniziative di trasformazione e di integrazione e € 152 milioni sono relativi ad investimenti per la continua innovazione ordinaria di prodotti e servizi, per il mantenimento di elevati standard di qualità e sicurezza, per acquisti di POS e ATM e per rinnovi non ricorrenti relativi all’infrastruttura strategica.

Continua forte riduzione dei costi di trasformazione e di integrazione pari a € 54,0 milioni, in diminuzione del 25% rispetto al 1sem22; i costi non ricorrenti registrati sotto l’EBITDA sono pari a € 79,1 milioni, in riduzione rispetto al 1sem22.

Nel corso del primo semestre dell’anno il Gruppo ha accelerato la performance relativa all’EBITDA meno Capex e non-recurring cash items in aumento del 18,4% a/a.

L’Utile di pertinenza del Gruppo Normalizzato4 nel 1sem23 è pari a € 295,0 milioni con un utile per azione normalizzato di € 0,22, in crescita dell’8,0% a/a.

L’excess cash generation è stata pari a € 270,5 milioni nel 1sem23.

Al 30 giugno 2023, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è pari a € 5.422 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,2x. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,8x, in linea con il piano.

La weighted average maturity è di circa 3,6 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte pari a circa il 2,8%. Si evidenzia inoltre che il debito in scadenza al 2024, sarà coperto con le risorse di cassa già disponibili, andando così a ridurre il debito lordo.

Prosegue in linea con il piano l’attuazione della strategia di Gruppo, con una generazione di excess cash organico prevista nel 2023-2025 pari a circa € 2,8 miliardi. Almeno € 1,5 miliardi verranno destinati alla riduzione del debito, lasciando ampio spazio sia alla remunerazione degli azionisti sia ad operazioni di M&A strategiche volte alla creazione di valore.

Guidance 2023

Nexi conferma la Guidance 2023 in linea con l’ambition a medio-lungo termine presentata al CMD:

Ricavi: oltre il 7% di crescita a/a;

oltre il 7% di crescita a/a; EBITDA: oltre il 10% di crescita a/a;

oltre il 10% di crescita a/a; Excess cash generation: almeno € 600 milioni 5 ;

almeno € 600 milioni ; Leva finanziaria netta: circa 3.0x l’EBITDA (circa 2.7x l’EBITDA incl. le run-rate synergies ) includendo l’acquisizione del merchant book di Sabadell (annunciata a febbraio 2023, closing atteso nel 4Q23);

circa 3.0x l’EBITDA (circa 2.7x l’EBITDA incl. le ) includendo l’acquisizione del di Sabadell (annunciata a febbraio 2023, closing atteso nel 4Q23); Utile per azione normalizzato: oltre il 10% di crescita a/a.

* * *

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine del periodo

Si rende noto che il Consigliere di Amministrazione non esecutivo e non indipendente Dr. Jeffrey David Paduch ha presentato con efficacia dal 31 luglio 2023 le proprie dimissioni, a causa di sopraggiunti impegni professionali. L'intero Consiglio di Amministrazione esprime un sincero ringraziamento al Dr. Jeffrey David Paduch per l’impegno profuso e per il contributo apportato alla Società. Sulla base delle comunicazioni alla Società e al pubblico, il Dr. Jeffrey David Paduch non detiene, al momento delle sue dimissioni, azioni della Società.

In ragione di quanto precede, nel corso della riunione di ieri, il Consiglio di Amministrazione della Società previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione il Dr. Francesco Casiraghi come nuovo membro non esecutivo e non indipendente. Il relativo curriculum vitae è disponibile sul sito internet al seguente link www.nexigroup.com/it/gruppo/governance/organi-societari/

Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla prossima assemblea dei soci e, alla data del presente comunicato, non possiede azioni della Società.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Marchini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili di Nexi S.p.A..

Dati reported in attesa di validazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers che rilascerà revisione limitata.

* * *

Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Solutions, Issuing Solutions e Digital Banking Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it

Riconciliazione Conto Economico Reported vs Normalizzato

I dati di conto economico reported a cambi correnti includono l’acquisizione del merchant book di ISP in Croazia a partire dal 28 febbraio 2023. I dati di conto economico normalizzato sono pro-forma per l’M&A (acquisizione del merchant book di ISP in Croazia a partire dal 1 Gennaio 2023), a cambi costanti ed escludono le componenti non ricorrenti e altri one-off (ad esempio gli ammortamenti dei customer contracts).

Conto Economico

Stato Patrimoniale

_____________________

1 I dati di volumi includono solo sales, International schemes ed escludono SIA. Per l’Italia i dati includono anche national schemes per il merchant book di ISP. Per i paesi nordici e la DACH region i dati sono relativi al regular business, ed escludono transazioni non-card based e-Commerce.

2 I dati di conto economico gestionale normalizzato pro-forma per il 2022 e 2023 sono a cambi e perimetro costanti (per le operazioni di M&A chiuse recentemente – acquisizione del merchant book di ISP in Croazia).

3 Dati gestionali

4 Utile netto a cui vengono riaggiunti non-recurring items e D&A customer contracts al netto delle tasse.

5 Lordo di circa € 100 milioni di imposte differite nel 2023.