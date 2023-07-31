Emtel選擇Tecnotree來助力推進其BSS轉型

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tecnotree是一家總部位於芬蘭的全球數位化轉型解決方案提供商，主要客戶為通訊服務提供商(CSP)和數位服務提供商(DSP)。該公司自豪地宣佈，已與Emtel Mauritius簽署了一項新協議。Tecnotree將為後者提供BSS堆疊解決方案，替換該公司的老舊業務流程、產品和服務，以提高營運效率，並滿足該電信營運商當前和未來的市場需求。

Tecnotree的5G就緒型BSS套件包括支援客戶生命週期和收入管理的全套業務流程，並提供分析功能。Tecnotree擁有敏捷的開放原始碼BSS堆疊。該雲端原生堆疊符合開放數位架構(ODA)標準，獲得了TM Forum的白金認證，提供面向真實世界業務需求的開放API，可支援無縫集成。Tecnotree解決方案可提供改進的客戶體驗和先進的貨幣化機會，滿足零售和企業客戶對面向未來的新型服務日益成長的需求。Tecnotree的BSS堆疊使客戶能夠推出具有市場差異化的產品，並提供相關工具和開放原始碼技術，幫助客戶在規模、效能、靈活性和資本支出/營運成本節約方面獲得最大化效益。

可在該平臺上部署的業務流程包括客戶管理、文件管理、產品管理、訂單管理、庫存管理、分銷商管理、傭金管理、工作流程管理、忠誠度和活動管理、客戶自助服務、潛在客戶和銷售管理，以及VAS管理。

全數位化堆疊部署包括該解決方案提供的關鍵差異化產品和功能，例如可提供綜合客戶視圖的全方位視圖、可提供數位化客戶引導體驗（如Campaign Management中的即時促銷）的自助功能、能夠降低營運成本並支援可配置流程的開放原始碼技術，以及可縮短產品上市時間的數位服務快速推出功能。

Emtel Mauritius執行長Kresh Goomany表示：「我們很高興在我們的轉型之旅中與Tecnotree合作。Tecnotree BSS套件使我們能夠提高營運效率，滿足不斷變化的市場需求。該套件為我們提供了必要的工具，讓我們能在規模、效能和成本效益方面獲致最大化的效益。我們相信，Tecnotree BSS套件所提供的功能，如數位化客戶引導流程、全方位智慧客戶視圖、即時客戶洞察和建議，以及便於產品搭售的統一目錄，不僅有助於Emtel提供卓越的客戶體驗，還能讓我們為客戶提供的5G產品如虎添翼。」

Tecnotree OYJ執行長Padma Ravichander表示：「我們很高興與Emtel Mauritius合作。在該公司向數位化和先進服務轉型的過程中，我們很自豪能發揮關鍵作用。我們承諾為客戶提供卓越的數位化轉型解決方案，此次合作象徵著我們在兌現該承諾的道路上向前邁出了重要一步。這些解決方案將幫助客戶利用新的業務模式、高效營運、沉浸式使用者體驗和以客戶資料為中心的架構來實現增量轉型，從而獲得最大化的效益。此次合作表明，我們致力於提供面向未來的市場差異化產品，以滿足電信營運商日益成長的需求。」

關於 Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)提供商，具有人工智慧/機器學習(AI/ML)功能以及多雲端可擴展性。Tecnotree是全球首批獲得TM Forum Open API標準白金認證的公司之一，我們敏捷和開放原始碼的數位化BSS堆疊涵蓋電信和其他數位服務行業的完整業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造超越連接的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平臺向其訂閱者提供金融科技和B2B2X多體驗數位市場，以賦予數位化連接的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree已在赫爾辛基那斯達克上市(TEM1V)。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com

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