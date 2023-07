Securian Canada et Global T20 Canada annoncent un parrainage

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Global T20 Canada et Securian Canada, une importante compagnie d’assurance canadienne qui offre des solutions d’assurance innovatrices et rapides, sont fiers d’annoncer le parrainage de Securian Canada en tant que partenaire d’assurance officiel de la première ligue de cricket professionnelle Twenty20 en Amérique du Nord.

« En tant que compagnie, nous sommes ici pour les Canadiens et Canadiennes et leurs familles dans les moments qui comptent vraiment et nous sommes heureux d’accorder ce soutien aux athlètes, entraîneurs et personnel de Cricket Canada en notre qualité de parrain du tournoi GT20 de cette année », a déclaré M. Nigel Branker, chef de la direction de Securian Canada. « Le cricket est la deuxième activité sportive la plus populaire au monde et nous sommes ravis d’encourager les équipes avec les amateurs de cricket dont le nombre ne cesse de croître au Canada. »

Il s’agit du premier parrainage qu’effectue Securian Canada dans le secteur du cricket. La compagnie se joint à une liste croissante de commanditaires qui comprennent notamment la banque TD, Turkish Airlines, la ville de Brampton et le gouvernement de l’Ontario.

« Nous sommes engagés à collaborer avec les organismes qui partagent notre objectif de développer la popularité du cricket au Canada et de fournir aux joueurs canadiens une plateforme internationale où ils pourront démontrer leurs talents », a déclaré Jason Harper, directeur du tournoi Global T20. « Le placement de Securian Canada prouve le soutien de la compagnie au développement du cricket et au fait qu’elle souhaite devenir un élément important de la vie des amateurs actuels ainsi que des nouveaux fans que nous créerons à l’avenir. »

La troisième édition de Global T20 Canada se déroulera à compter d’aujourd’hui jusqu’au 6 août au TD Cricket Arena à Brampton, Ontario, au Nord-Ouest de Toronto.

Radio-Canada est le détenteur des droits de diffusion officiel au Canada et CBC Sports assurera la diffusion en continu des 25 matchs de la Ligue sur CBC Gem, cbcsports.ca et l’appli CBC Sports pour les appareils iOS et Android. Le championnat final sera diffusé en direct sur CBC et CBC Gem. Par ailleurs, Global T20 Canada est également diffusé à des centaines de millions de téléspectateurs en Inde, en Australie, au Royaume Uni, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, dans les Caraïbes ainsi que dans d’autres pays et régions du monde.

Global T20 Canada est composé de franchises dans six villes différentes : les Nationals de Toronto, les Tigres de Montréal, les Knights de Vancouver, les Wolves de Brampton, les Panthers de Mississauga (Ont.) et les Jaguars de Surrey (C.-B.). Les franchises présentent un mélange de vedettes internationales des repaires du cricket - l’Inde, l’Angleterre, l’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, les Caraïbes, le Sri Lanka, le Pakistan et le Bangladesh – ainsi que les talents exceptionnels locaux qui jouent pour l’équipe nationale canadienne masculine.

À propos de Securian Canada

Securian Canada est ici pour toutes les Canadiens et Canadiennes et leurs familles, peu importe la définition de la famille, car tout ce qu’elle entreprend aide à bâtir des lendemains sûrs. Les solutions d’assurance pratiques et rapides de Securian Canada sont conçues de manière à aider la sécurité financière pour que les Canadiens puissent rendre chaque moment important. Depuis plus de 65 ans, la compagnie donne aux Canadiens et Canadiennes la confiance pour faire face aux imprévus de la vie. Securian Canada apporte à la fois les solides racines et compétences locales, une empreinte nord-américaine, et une vision globale, tout en innovant au rythme souhaité par les marchés qu’elle dessert. De concert avec sa société mère basée aux États-Unis, Securian Financial, Securian Canada est une compagnie d’assurance chef de file dans le secteur des régimes d’établissements financiers ainsi que des associations et groupes d’affinité. La compagnie offre des solutions d’assurance composées avec un soin réel et fournit des expériences spécialisées à ses clients.

À propos de Global T20 Canada

Le tournoi Global T20 Canada a commencé en 2018 et constitue la première ligue professionnelle de cricket en Amérique du Nord qui joue conformément au format Twenty20 du sport. La ligue est approuvée par le Conseil international de cricket et est composée de franchises basées dans six villes : les Nationals de Toronto, les Knights de Vancouver, les Tigres de Montréal, les Panthers de Mississauga, les Wolves de Brampton et les Jaguars de Surrey. Les franchises comportent dans leurs rangs des vedettes internationales ainsi que des talents locaux qui jouent pour l’équipe nationale canadienne masculine. La sélection de 2023 est la troisième et suit la deuxième brillante sélection de 2019 qui a attiré 133 millions de téléspectateurs de 84 pays différents.

