MarketVector Indexes et Figment forment un partenariat pour les premiers indices de récompenses de staking de l’industrie

FRANKFURT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--MarketVector Indexes™ (« MarketVector »), un fournisseur mondial d’indices et leader de longue date dans l’indexation des actifs numériques, annonce un partenariat avec Figment, un fournisseur leader d’infrastructure de staking, pour introduire les premiers indices de récompenses de staking de l’industrie.

Figment et MarketVector en sont venus à s’aligner pour fournir une mesure plus exhaustive de la valeur d’Ethereum via des produits taillés sur mesure pour les institutions. Ce partenariat allie l’expertise de MarketVector en matière d’administration d’indices aux rapports de Figment sur les taux de récompenses Ethereum, les meilleurs de leur catégorie. Premier acteur du staking-as-a-service, Figment fournit des solutions de staking et de données à certaines des plus grandes institutions dans l’espace des actifs numériques.

« Nous faisons preuve d’une grande fierté d’être à l’avant-garde de l’indexation des actifs numériques et ce partenariat avec Figment reflète notre engagement à fournir aux institutions et aux investisseurs une exposition aux actifs de premier plan », a déclaré Martin Leinweber, stratège des produits d’actifs numériques chez MarketVector. « À présent, les gestionnaires d’actifs et les conseillers sont en mesure d’avoir un accès personnalisable aux récompenses de staking, ce qui constitue une première dans l’industrie. »

Parmi les premiers produits cocréés par MarketVector et Figment figurent le taux de référence des récompenses de staking de MarketVector™ Figment Ethereum, qui sera bientôt lancé, et l’indice de rendement total de MarketVector™ Figment Ethereum. Si le partenariat se concentre initialement sur les solutions pour les institutions et les investisseurs en Ethereum, il ouvre la voie à l’expansion et à l’extension de ces capacités à d’autres actifs numériques à l’avenir.

MarketVector et Figment sont en mesure de fournir, en plus du benchmark et du taux de référence, des éléments sur mesure des indices afin de répondre aux divers besoins des donneurs de licence sur les différents marchés.

« Nous nous réjouissons d’annoncer notre partenariat stratégique avec MarketVector, qui répond à l’un des défis les plus importants auxquels sont confrontées les institutions dans le domaine des actifs numériques — l’accès à des données fiables et robustes », a déclaré Josh Deems, responsable du développement des affaires institutionnelles chez Figment. « En réunissant les capacités de Figment en matière de données sur la chaîne et l’expertise de MarketVector en matière d’analyse comparative, nous sommes prêts à ouvrir de nouvelles opportunités pour les institutions qui proposent aux investisseurs une exposition aux actifs numériques. C’est un nouveau paradigme que nous envisageons, où les gestionnaires d’actifs sont en mesure de fournir des produits avec des récompenses de staking qui sont comparées à nos indices. »

Caractéristiques principales de l’indice

MarketVector™ Figment Ethereum Staking Rewards - Taux de référence (ticker : MVETHSRR)

Nombre de composants : 1

Date de base : 30 septembre 2021

Valeur de base : 5,73

Caractéristiques principales de l’indice

MarketVector™ Figment Ethereum Total Return Index (ticker: MVETHTR)

Nombre de composants : 1

Date de base : 30 septembre 2021

Valeur de base : 100

À propos de MarketVector Indexes - www.marketvector.com

MarketVector Indexes™ (« MarketVector »), est un administrateur d’indices de référence réglementé en Europe, constitué en Allemagne et enregistré auprès de l’autorité fédérale de surveillance financière (BaFin). MarketVector gère des indices sous les noms de MarketVector™, MVIS®, et BlueStar®. Avec pour mission d’accélérer l’innovation indicielle à l’échelle mondiale, MarketVector est surtout connu pour sa vaste gamme d’indices thématiques, son expertise de longue date en matière d’indices d’actions liées à des actifs durables, et sa famille d’indices pionniers sur les actifs numériques. MarketVector est fier de travailler en partenariat avec plus de 25 émetteurs de produits négociés en bourse (ETP) et gestionnaires de fonds indiciels sur les marchés du monde entier, avec environ 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

À propos de Figment – www.figment.io

Figment est le premier fournisseur d’infrastructure de staking avec des milliards de dollars d’actifs stakés. Figment fournit une solution de staking exhaustive pour les gestionnaires d’actifs, les échanges, les portefeuilles, les fondations, les dépositaires et les grands détenteurs de jetons afin d’obtenir des récompenses sur leurs actifs numériques. Le service de staking institutionnel de Figment offre un tableau de bord de staking en pointer-cliquer, un suivi des récompenses des portefeuilles, des intégrations API, une infrastructure auditée et une protection contre le slashing. En outre, Figment permet à ses clients de disposer de données normalisées et précises pour des cas d’utilisation tels que la construction d’indices. L’objectif de Figment est de soutenir l’adoption, la croissance et le succès à long terme de l’écosystème des actifs numériques. Pour en savoir plus sur Figment, visitez notre site Web à l’adresse figment.io.

