Medisca breidt strategische partnerschappen uit om toegang van patiënten tot kritieke medicatie te stimuleren

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Medisca heeft de uitbreiding aangekondigd van een netwerk van strategische samenwerkingsverbanden gericht op het veiligstellen en stabiliseren van wereldwijde toegang tot hoogwaardige actieve farmaceutische ingrediënten (API's) voor de bereiding van essentiële medicijnen. Deze missie begon met het exclusieve partnerschap voor schildklier-USP in 2021, en is nu uitgebreid met progesteron-USP (speciaal gemicroniseerd), testosteron-USP (gemicroniseerd), diclofenacnatrium-USP en ketamine hydrochloride-USP.

In de afgelopen jaren heeft Medisca een aanzienlijke toename gezien in de vraag naar deze API's met als belangrijkste oorzaken een tekort aan commerciële geneesmiddelen en de behoefte aan gekwalificeerde producten en gedocumenteerde transparantie. Door actief deel te nemen aan strategische partnerschappen, versterkt Medisca haar positie als een echte Partner in Wellness en aanjager voor het veiligstellen van hoogwaardige productlevering voor de farmaceutische bereidings- en gezondheidszorgindustrie.

"We zijn standvastig in onze toewijding om farmaceutische bereidingen te promoten als een legitieme, effectieve en essentiële oplossing voor zorgverleners die werken aan het overwinnen van uitdagingen op het gebied van medicatietoegankelijkheid en die willen voorzien in transformerende opties voor gepersonaliseerde patiëntenzorg," aldus Panagiota Danopoulos, Senior Vice President Global Strategy & Innovation bij Medisca. "Om dit te bereiken zetten we onze missie voort om partnerschappen aan te gaan met leiders op het gebied van API-productie die worden verenigd door een gemeenschappelijk streven naar kwaliteit, consistentie en waarde," vervolgde Danopoulos.

Om de juiste partners te onderzoeken, voert Medisca grondige due diligence uit om ervoor te zorgen dat bij de bron aan de hoogste kwaliteitsmaatstaven wordt voldaan. Alle partners ondergaan een rigoreus kwalificatieprogramma voor leveranciers met bewijs van FDA-registratie, kwaliteitsovereenkomsten en tests die zijn uitgevoerd om de kwaliteit van het product te verifiëren, waaronder volledige USP-compendial-tests, tests op elementaire onzuiverheden, tests op resterende oplosmiddelen en tests op deeltjesgrootte voor gemicroniseerde producten.

Door gebruik te maken van deze sterke partnerschappen op het gebied van API-productie en door nauw samen te werken met overheidsinstanties, is Medisca in staat om markttoegang tot essentiële API's te ondersteunen en tegemoet te komen aan de kritieke behoeften van zorgverleners en patiënten over de hele wereld.

Over Medisca

Medisca is een wereldwijd bedrijf met vestigingen in Noord-Amerika, Australië en Europa, dat bijdraagt aan de gezondheidszorg door gebruik te maken van sterke partnerschappen die op maat gemaakte oplossingen leveren met een niet aflatende inzet voor kwaliteit en innovatie. Gesteund door meer dan 30 jaar en een sterke basis in de levering van farmaceutische bereidingen, is Medisca een business-to-business bedrijf dat een uitgebreid aanbod levert door waarde, consistentie, reactievermogen en loyaliteit te bieden. Als Partners in Wellness biedt Medisca een niet aflatende toewijding om levens te verbeteren voor een groot aantal behoeften en mensen. Ga voor meer informatie naar www.medisca.com en volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube.

