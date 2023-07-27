德国法兰克福--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球指数提供商和数字资产指数化领域的长期领导者MarketVector Indexes™（以下简称“MarketVector”）宣布与领先的质押基础设施提供商Figment建立合作伙伴关系，推出业内首个质押奖励指数。

Figment和MarketVector携手合作，通过为机构量身定制的产品，更全面地衡量以太坊的价值。此次合作将MarketVector在指数管理方面的专业知识与Figment的同类最佳以太坊奖励率报告技术相结合。Figment是质押即服务(staking-as-a-service)领域的先行者，为数字资产领域的一些大型机构提供质押和数据解决方案。

MarketVector数字资产产品策略师Martin Leinweber表示：“我们一直为能够站在数字资产指数化的前沿而感到自豪，与Figment的合作体现了我们为机构和投资者提供领先资产投资机会的承诺。如今，资产管理公司和顾问能够以定制化的方式获取质押奖励，这在业内尚属首次。”

MarketVector和Figment共同创建的首批产品包括即将推出的MarketVector™ Figment以太坊质押奖励参考利率和MarketVector™ Figment以太坊总回报指数。 虽然合作初期的重点是为以太坊领域的机构和投资者提供解决方案，但这种合作关系为今后将此类功能扩展到其他数字资产铺平了道路。

除了基准和参考利率外，MarketVector和Figment还能提供指数的定制要素，以满足不同市场的许可方的不同需求。

Figment机构业务开发负责人Josh Deems表示：“我们很高兴宣布与MarketVector建立战略合作伙伴关系，这解决了机构在数字资产领域面临的最重大挑战之一，那就是获取可靠、强大的数据。通过将Figment领先的链上数据能力与MarketVector的基准测试专业知识相结合，我们将为向投资者提供数字资产投资机会的机构带来新的机遇。我们设想了一种新的模式，即资产管理公司能够提供以我们的指数为基准的、能带来质押奖励的产品。”

如需了解有关本次合作的更多信息，请与我们联系。

主要指数特征

MarketVector™ Figment以太坊质押奖励参考利率（代码：MVETHSRR）

成份股数量：1

基准日期：2021年9月30日

基准值：5.73

主要指数特征

MarketVector™ Figment以太坊总回报指数（代码：MVETHTR）

成份股数量：1

基准日期：2021年9月30日

基准值：100

关于MarketVector Indexes - www.marketvector.com

MarketVector Indexes™ (“MarketVector”)是欧洲一家受监管的基准管理机构，在德国注册成立，并在德国联邦金融监管局(BaFin)注册。MarketVector维护了在MarketVector™、MVIS®和BlueStar®名下的一系列指数。MarketVector以加速全球指数创新为使命，以其广泛的主题性指数套件、在与硬资产挂钩的股票指数方面的长期专业知识以及其开创性的数字资产指数系列而著称。MarketVector很荣幸能与全球市场上超过25家交易所交易产品(ETP)发行商和指数基金管理公司合作，资产管理规模约达300亿美元。

关于Figment – www.figment.io

Figment是质押基础设施的领先提供商，拥有数十亿美元的质押资产。Figment为资产管理公司、交易所、钱包、基金会、托管人以及大型代币持有者提供全面的质押解决方案，使他们能够凭借其数字资产获得奖励。Figment的机构质押服务提供点选式质押仪表板、投资组合奖励跟踪、API集成、经过审计的基础设施和削价保护。此外，Figment还为客户提供标准化的准确数据，用于指数构建等用例。Figment的目标是支持数字资产生态系统的普及、发展和长期成功。如需了解有关Figment的更多信息，请访问我们的网站：figment.io。

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