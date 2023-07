Medisca espande le partnership strategiche per favorire l'accesso dei pazienti ai farmaci essenziali

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Medisca ha annunciato l'espansione di una rete di partnership strategiche volte a garantire e stabilizzare l'accesso mondiale a principi attivi farmaceutici (API) di alta qualità per la preparazione di farmaci essenziali. Questa missione è iniziata nel 2021 con la partnership esclusiva per Thyroid USP nel 2021 e l'attuale espansione e inclusione diProgesterone USP (speciale micronizzato), Testosterone USP (micronizzato), Diclofenac sodico USP e cloridrato di ketaminaUSP.

Negli ultimi anni, Medisca ha registrato un aumento significativo della domanda di questi API e come cause principali di questo sono state identificate la carenze commerciale di farmaci e la necessità di prodotti. Impegnandosi attivamente in partnership strategiche, Medisca rafforza la sua posizione di vero e proprio Partner In Wellness e di motore nell'assicurare la fornitura di prodotti di alta qualità per il compounding farmaceutico e l'industria sanitaria.

"Siamo decisi a promuovere il compounding farmaceutico come soluzione legittima, efficace ed essenziale per gli operatori sanitari che lavorano per superare le sfide dell'accessibilità ai farmaci e che cercano di fornire opzioni trasformative per la cura personalizzata dei pazienti", ha dichiarato Panagiota Danopoulos, Senior Vice President of Global Strategy & Innovation di Medisca. "Per raggiungere questo obiettivo, continuiamo la nostra missione che è quella di creare partnership con i leader nella produzione di API, uniti da un impegno comune per la qualità, la coerenza e il valore", ha continuato Danopoulos.

Per selezionare i partner giusti, Medisca conduce un'accurata due diligence per garantire il rispetto delle più elevate misure di qualità alla fonte. Tutti i partner sono sottoposti a un rigoroso programma di qualificazione dei fornitori, che prevede la prova della registrazione FDA, la stipula di accordi di qualità e l'esecuzione di test per verificare la qualità del prodotto, tra cui test compendiali USP completi, test delle impurità elementari, test dei solventi residui e test delle dimensioni delle particelle per i prodotti micronizzati.

Facendo leva su queste solide partnership nella produzione di API e collaborando strettamente con le autorità governative, Medisca è in grado di sostenere l'accesso al mercato di API essenziali e di rispondere alle esigenze critiche degli operatori sanitari e dei pazienti in tutto il mondo.

Informazioni su Medisca

Medisca è un'azienda globale con sedi in tutto il Nord America, Australia ed Europa, che contribuisce all'assistenza sanitaria facendo leva su solide partnership che offrono soluzioni personalizzate con un impegno costante per la qualità e l'innovazione. Forte di oltre 30 anni di attività e di una solida base nel settore delle forniture farmaceutiche composte, Medisca è un'azienda business-to-business che propone offerte complete fornendo valore, coerenza, reattività e fedeltà. In qualità di Partner in Wellness, Medisca offre un'incessante dedizione al miglioramento della vita di una moltitudine di persone e di esigenze. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.medisca.com e seguiteci su LinkedIn, Facebook, TwittereYouTube.

