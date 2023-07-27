德國法蘭克福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球指數提供商和數位資產指數化領域的長期領導者MarketVector Indexes™（以下簡稱“MarketVector”）宣布與首屈一指的質押基礎設施提供商Figment建立合作夥伴關係，推出業內首個質押獎勵指數。

Figment和MarketVector攜手合作，透過為機構量身定制的產品，更全面地衡量以太坊的價值。此次合作將MarketVector在指數管理方面的專業知識與Figment的一流以太坊獎勵率報告技術相結合。Figment是質押即服務(staking-as-a-service)領域的先行者，為數位資產領域的一些最大型機構提供質押和資料解決方案。

MarketVector數位資產產品策略師Martin Leinweber表示：「我們一直為能夠走在數位資產指數化的前列而感到自豪，與Figment的合作反映了我們為機構和投資人提供領先資產投資機會的承諾。如今，資產管理公司和顧問能夠以客制化的方式獲取質押獎勵，這在業內尚屬首次。」

MarketVector和Figment共同創建的首批產品包括即將推出的MarketVector™ Figment以太坊質押獎勵參考利率和MarketVector™ Figment以太坊總回報指數。 雖然合作初期的重點是為以太坊領域的機構和投資人提供解決方案，但這種合作關係為今後將此類功能擴展到其他數位資產奠定了基礎。

除了基準和參考利率外，MarketVector和Figment還能提供指數的客制化要素，以滿足不同市場的授權方的不同需求。

Figment機構業務發展負責人Josh Deems表示：「我們很高興宣布與MarketVector建立策略合作夥伴關係，這解決了機構在數位資產領域面臨的最重大挑戰之一，那就是獲取可靠、強大的資料。透過將Figment領先的鏈上資料能力與MarketVector的基準測試專業知識相結合，我們將為向投資人提供數位資產投資機會的機構帶來新的機會。我們設想了一種新的模式，即資產管理公司能夠提供以我們的指數為基準的、能帶來質押獎勵的產品。」

如欲瞭解有關本次合作的更多資訊，請與我們聯絡。

主要指數特徵

MarketVector™ Figment以太坊質押獎勵參考利率（代碼：MVETHSRR）

成分股數量：1

基準日期：2021年9月30日

基準值：5.73

主要指數特徵

MarketVector™ Figment以太坊總回報指數（代碼：MVETHTR）

成分股數量：1

基準日期：2021年9月30日

基準值：100

關於MarketVector Indexes - www.marketvector.com

MarketVector Indexes™ (“MarketVector”)是歐洲一家受監管的基準管理機構，在德國註冊成立，並在德國聯邦金融監管局(BaFin)註冊。MarketVector維護了在MarketVector™、MVIS®和BlueStar®名下的一系列指數。MarketVector以加快全球指數創新為使命，以其廣泛的成套主題性指數、在與硬資產關聯的股票指數方面的長期專業知識以及其開創性的數位資產指數系列而著稱。MarketVector很榮幸能與全球市場上超過25家交易所交易產品(ETP)發行商和指數基金管理公司合作，資產管理規模約達300億美元。

關於Figment – www.figment.io

Figment是質押基礎設施的領先提供商，擁有數十億美元的質押資產。Figment為資產管理公司、交易所、錢包、基金會、管理人以及大型代幣持有者提供全面的質押解決方案，使他們能夠憑藉其數位資產獲得獎勵。Figment的機構質押服務提供點選式質押儀錶板、投資組合獎勵跟蹤、API整合、經過稽核的基礎設施和削價保護。此外，Figment還為客戶提供標準化的準確資料，用於指數構建等用例。Figment的目標是支援數位資產生態系統的普及、成長和長期成功。如欲瞭解有關Figment的更多資訊，請造訪我們的網站：figment.io。

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