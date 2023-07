Medisca élargit ses partenariats stratégiques pour favoriser l’accès des patients aux médicaments essentiels

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Medisca a annoncé l’expansion d’un réseau de partenariats stratégiques visant à sécuriser et à stabiliser l’accès mondial à des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de haute qualité pour la préparation de médicaments essentiels. Cette mission a commencé avec le partenariat exclusif pour Thyroid USP en 2021 et s’est maintenant étendue pour inclure Progesterone USP (spéciale micronisée), Testosterone USP (micronisée), Diclofenac Sodium USP et Ketamine Hydrochloride USP.

Ces dernières années, Medisca a constaté une augmentation significative de la demande de ces API avec des pénuries de médicaments commerciaux et le besoin de produits qualifiés et de transparence documentés comme les principales causes. En s’engageant activement dans des partenariats stratégiques, Medisca renforce sa position en tant que véritable partenaire du bien-être et moteur dans la sécurisation de l’approvisionnement en produits de haute qualité pour les industries pharmaceutiques et de la santé.

« Nous sommes résolus dans notre engagement à promouvoir la préparation pharmaceutique en tant que solution légitime, efficace et essentielle pour les prestataires de soins de santé qui s’efforcent de surmonter les défis liés à l’accessibilité des médicaments et cherchent à fournir des options transformatrices pour des soins personnalisés aux patients », déclare Panagiota Danopoulos, vice-présidente principale de la stratégie globale et de l’innovation chez Medisca. « Pour y parvenir, nous poursuivons notre mission visant à forger des partenariats avec des leaders de la fabrication d’API qui sont unis par un engagement commun envers la qualité, la cohérence et la valeur », poursuit Panagiota Danopoulos.

Afin de sélectionner les bons partenaires, Medisca procède à des vérifications préalables approfondies pour s’assurer que les mesures de qualité les plus strictes sont respectées à la source. Tous les partenaires sont soumis à un programme rigoureux de qualification des fournisseurs avec une preuve d’enregistrement auprès de la FDA, des accords de qualité en place et des tests effectués pour vérifier la qualité du produit, y compris des tests officinaux USP complets, des tests d’impuretés élémentaires, des tests de solvants résiduels et des tests de taille de particules pour les produits micronisés.

En s’appuyant sur ces solides partenariats dans la fabrication d’API et en collaborant étroitement avec les autorités gouvernementales, Medisca est en mesure de soutenir l’accès du marché aux API essentielles et de répondre aux besoins critiques des prestataires de soins de santé et des patients du monde entier.

