Medisca扩大战略合作伙伴关系，助力患者获得关键药物

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Medisca宣布扩大战略合作伙伴关系网络，旨在确保全球范围内用于制备基本药物的优质原料药(API)的稳定供应。这一使命始于2021年甲状腺USP的独家合作伙伴关系，现已扩展到黄体酮USP（特殊微粉）、睾酮USP（微粉）、双氯芬酸钠USP和盐酸氯胺酮USP。

近年来，Medisca发现对这些原料药的需求大幅增加，主要原因是商业药品短缺以及对合格产品和透明记录的需求。通过积极参与战略合作伙伴关系，Medisca巩固了其作为真正的“健康合作伙伴”的地位，并在确保药物复合和医疗保健行业的高质量产品供应方面发挥了推动作用。

Medisca全球战略与创新高级副总裁Panagiota Danopoulos表示：“我们坚定不移地致力于推广药物复合，使其成为一种合法、有效和必要的解决方案，帮助医疗保健提供商克服药物可及性方面的挑战，并为个性化患者护理提供变革性的选择。”Danopoulos继续道：“为实现这一目标，我们将继续履行使命，与原料药生产领域的领先企业建立伙伴关系。这些企业在质量、一致性和价值方面有着相同的承诺。”

为筛选出合适的合作伙伴，Medisca会进行全面的尽职调查，以确保从源头上达到最高质量标准。所有合作伙伴都需要符合供应商资格认证计划的严格要求，包括FDA注册证明、完备的质量协议，以及多种旨在验证产品质量的测试，例如完整的USP药典测试、元素杂质测试、残留溶剂测试和微粉产品粒度测试。

凭借在原料药生产领域的强大合作伙伴关系以及与政府部门的密切合作，Medisca能够支持基本原料药的市场准入，并满足全球医疗保健提供商和患者的关键需求。

关于Medisca

Medisca是一家跨国公司，网点遍布北美、澳大利亚和欧洲。通过强大的合作伙伴阵容，公司致力于交付定制化解决方案，并坚定不移地专注于质量和创新，为医疗行业提供助力。作为一家B2B公司，Medisca在医药合成供应领域拥有30多年的行业经验和深厚积淀，致力于通过提供价值、一致性、快速响应和忠诚度来交付全面的服务。作为健康合作伙伴，Medisca始终如一地致力于改善人们的生活品质，满足不同人群的多样化需求。如需了解更多信息，请访问www.medisca.com，并通过LinkedIn、Facebook、Twitter和YouTube关注我们。

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