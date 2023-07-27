Medisca擴大策略合作夥伴關係，助力病患獲得關鍵藥物

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Medisca宣佈擴大策略合作夥伴關係網絡，旨在確保全球範圍內用於製備基本藥物的優質有效藥劑成分(API)的穩定供應。這一使命始於2021年甲狀腺USP的獨家合作夥伴關係，現已擴展到黃體酮USP（特殊微粉）、睾酮USP（微粉）、雙氯芬酸鈉USP和鹽酸氯胺酮USP。

近年來，Medisca發現對這些API的需求大幅增加，主要原因是商業藥品短缺以及對合格產品和透明記錄的需求。透過積極參與策略合作夥伴關係，Medisca鞏固了其真正的「健康合作夥伴」的地位，並在確保藥物複合和醫療保健行業的高品質產品供應方面起到了推動作用。

Medisca全球策略與創新資深副總裁Panagiota Danopoulos表示：「我們堅定不移地致力於推廣藥物複合，使其成為一種合法、有效和必要的解決方案，幫助醫療保健提供商克服藥物可及性方面的挑戰，並為個人化病患護理提供變革性的選擇。」Danopoulos繼續道：「為達成這一目標，我們將繼續履行使命，與API生產領域的領先企業建立夥伴關係。這些企業在品質、一致性和價值方面有著相同的承諾。」

為遴選出合適的合作夥伴，Medisca會進行全面的盡職調查，以確保從源頭上達到最高品質標準。所有合作夥伴都需要符合供應商資格認證計畫的嚴格要求，包括FDA註冊證明、完備的品質協議，以及多種旨在驗證產品品質的測試，例如完整的USP藥典測試、元素雜質測試、殘留溶劑測試和微粉產品細微性測試。

憑藉在API生產領域的強大合作夥伴關係以及與政府部門的密切合作，Medisca能夠支持基本API的市場准入，並滿足全球醫療保健提供商和病患的關鍵需求。

關於Medisca

Medisca是一家全球性公司，網點遍佈北美、澳洲和歐洲。透過強大的合作夥伴陣容，公司致力於提供客製化解決方案，並堅定不移地專注於品質和創新，為醫療產業提供助力。作為一家B2B公司，Medisca在醫藥合成供應領域擁有30多年的產業經驗和深厚的知識累積，致力於透過提供價值、一致性、快速回應和忠誠度來提供全面的服務。作為健康合作夥伴，Medisca始終如一地致力於改善人們的生活品質，滿足不同人群的多樣化需求。如需瞭解更多資訊，請造訪www.medisca.com，或者透過LinkedIn、Facebook、Twitter和YouTube掌握我們的最新動態。

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