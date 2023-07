A MarketVector Indexes e a Figment se unem para criar os primeiros índices de recompensas de staking do setor

FRANKFURT, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A MarketVector Indexes™ (“MarketVector”), provedora global de índices e líder de longa data em indexação de ativos digitais, anuncia uma parceria com a Figment, uma empresa líder em infraestrutura de staking, para introduzir os primeiros índices de recompensas de staking do setor.

A Figment e a MarketVector se uniram para oferecer uma medida mais abrangente do valor do Ethereum por meio de produtos feitos sob medida para instituições. Essa parceria combina a experiência da MarketVector na gestão de índices com o melhor relatório de taxa de recompensas Ethereum da Figment. Como pioneira no serviço de staking, a Figment fornece soluções de staking e dados para algumas das maiores instituições na área de ativos digitais.

“Estamos orgulhosos de estar na vanguarda da indexação de ativos digitais, e essa parceria com a Figment reflete nosso compromisso em fornecer a instituições e investidores acesso aos principais ativos”, disse Martin Leinweber, estrategista de Produtos de Ativos Digitais na MarketVector. “Agora, os gestores de ativos e consultores têm acesso personalizável às recompensas de staking, uma novidade no setor.”

Os primeiros produtos cocriados pela MarketVector e Figment incluem o MarketVector™ Figment Ethereum Staking Reward Reference Rate e o MarketVector™ Figment Ethereum Total Return Index, que serão lançados em breve. Embora o foco inicial da parceria seja soluções para instituições e investidores do Ethereum, essa colaboração abre caminho para expandir e estender esses recursos para outros ativos digitais no futuro.

Além do índice e taxa de referência, a MarketVector e a Figment podem fornecer elementos personalizados dos índices para atender às diversas necessidades dos licenciadores em diferentes mercados.

“Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria estratégica com a MarketVector, que aborda um dos desafios mais significativos enfrentados pelas instituições na área de ativos digitais – acesso a dados confiáveis e robustos”, disse Josh Deems, líder de Desenvolvimento de Negócios Institucionais na Figment. “Ao combinar os principais recursos de dados on-chain da Figment com a experiência em benchmarking da MarketVector, estamos preparados para proporcionar novas oportunidades para instituições que oferecem aos investidores exposição a ativos digitais. Visualizamos um novo paradigma, onde gestores de ativos podem fornecer produtos com recompensas de staking que são referenciados em nossos índices.”

Principais características do índice

MarketVector™ Figment Ethereum Staking Rewards Reference Rate (código: MVETHSRR)

Número de componentes: 1

Data-base: 30 de setembro de 2021

Valor-base: 5,73

Principais características do índice

MarketVector™ Figment Ethereum Total Return Index (código: MVETHTR)

Número de componentes: 1

Data-base: 30 de setembro de 2021

Valor-base: 100

Sobre a MarketVector Indexes – www.marketvector.com

A MarketVector Indexes™ (“MarketVector”) é uma Gestora de Índices regulamentada na Europa, constituída na Alemanha e registrada na Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin). A MarketVector mantém índices sob os nomes MarketVector™, MVIS® e BlueStar®. Com a missão de acelerar a inovação de índices globalmente, a MarketVector é mais conhecida por seu amplo leque de índices temáticos, sua longa experiência em índices de patrimônio vinculados a ativos físicos e sua pioneira família de índices de ativos digitais. A MarketVector tem orgulho de colaborar com mais de 25 emissores de produtos negociados em bolsa (ETP) e gestores de fundos de índices em mercados em todo o mundo, com aproximadamente US$ 30 bilhões em ativos sob gestão.

Sobre a Figment – www.figment.io

A Figment é a principal fornecedora de infraestrutura de staking com bilhões de dólares em ativos em stake. A Figment oferece uma solução abrangente de staking para gestores de ativos, bolsas, carteiras, fundações, custodiantes e grandes detentores de tokens para ganhar recompensas em seus ativos digitais. O serviço institucional de staking da Figment oferece um painel de staking de apontar e clicar, rastreamento de recompensas de portfólio, integrações de API, infraestrutura auditada e proteção contra slashing. Além disso, a Figment capacita os clientes com dados padronizados e precisos para casos de uso, como construção de índices. O objetivo da Figment é apoiar a adoção, o crescimento e o sucesso em longo prazo do ecossistema de ativos digitais. Para saber mais sobre a Figment, visite nosso site em figment.io.

