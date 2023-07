Ecopol annuncia una partnership con SK Capital per sostenere la prossima fase di crescita della società

CHIESINA UZZANESE, Italia e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ecopol S.p.A. ("Ecopol" o la "Società"), leader nello sviluppo e nella produzione di pellicole biodegradabili innovative, annuncia oggi la sottoscrizione di un investimento strategico da parte di società affiliate a SK Capital Partners, LP ("SK Capital"), uno dei principali fondi di private equity focalizzati su materiali speciali, ingredienti e settore farmaceutico. SK Capital rileva una partecipazione di maggioranza nell'azienda, mentre Mauro Carbone, CEO e azionista di controllo di Ecopol, mantiene una quota significativa e continua a rivestire sia il ruolo di CEO che di maggiore azionista individuale. Anche l'attuale investitore di minoranza Tikehau Capital, gestore alternativo globale, manterrà una quota di minoranza.

Con sede a Chiesina Uzzanese, in Italia, dotata di impianti di produzione all'avanguardia in Italia e Stati Uniti, Ecopol è un leader a livello mondiale nella produzione di pellicole idrosolubili e biodegradabili, destinate principalmente al mercato in rapida crescita della detergenza a uso domestico monodose, sia per lavastoviglie che per lavatrici, nonché ai mercati delle pietre artificiali e dell'edilizia. La mission di Ecopol è creare sistemi di distribuzione sostenibili che favoriscano la salvaguardia del pianeta per le generazioni future. La rapida crescita registrata dall'azienda negli ultimi anni è prevista in accelerazione grazie alla forte domanda dei suoi film innovativi, che consentono alle principali società globali di beni di consumo di offrire ai consumatori prodotti per la pulizia della casa più convenienti, riducendo al contempo in modo significativo le emissioni di carbonio, gli imballaggi in plastica e l'utilizzo di acqua lungo le loro catene di fornitura. Dal 2019, Ecopol ha investito oltre 70 milioni di euro per incrementare la capacità produttiva e le soluzioni offerte, tra cui la più grande linea al mondo di soluzioni di film in cast di alcool polivinilico (“PVOH”) per le applicazioni nella detergenza e un nuovo impianto di produzione a Griffin, in Georgia (USA), per servire al meglio la sua base clienti globale.

"SK Capital è il partner perfetto per Ecopol, data la sua competenza specifica nel settore, la forte esperienza nel mercato nordamericano e il track record di partnership di successo con aziende guidate da imprenditori", ha dichiarato Mauro Carbone, CEO di Ecopol. “Le nostre organizzazioni condividono l’impegno per un futuro più sostenibile e si basano sugli stessi valori che hanno definito il successo di Ecopol fino ad oggi. Ecopol è grata a Tikehau Capital per il suo sostegno alla nostra significativa espansione e agli investimenti a supporto di una rapida crescita a fianco dei nostri stimati clienti. Mentre inauguriamo il nuovo capitolo della nostra storia e continuiamo a investire in innovazione e capacità produttiva, siamo pienamente allineati con SK Capital nella nostra visione strategica di far diventare Ecopol il principale fornitore globale di soluzioni di film biodegradabili".

"Siamo davvero onorati di collaborare con Mauro per sostenere la prossima fase della straordinaria crescita di Ecopol", ha dichiarato Stephen D'Incelli, Managing Director di SK Capital. "Mauro ha creato un'azienda eccezionale con una reputazione di forte attenzione al cliente e di profonde competenze nella fornitura di soluzioni tecnologiche e sostenibili, in linea con la nostra strategia di investimento in aziende in cui la sostenibilità sia un vero fattore di differenziazione competitiva. La sua visione di investire nella tecnologia di soluzioni di film in cast per le applicazioni della detergenza e in un nuovo stabilimento negli Stati Uniti offre a Ecopol un significativo margine di crescita. Intendiamo sostenere Mauro e investire in un’azienda che sta diventando un fornitore fondamentale per la sua base clienti globale".

Daniele Ferrari, Senior Director di SK Capital ha aggiunto: "Vediamo enormi opportunità di espansione per Ecopol all'interno dei mercati di riferimento esistenti, e di valorizzazione delle sue competenze di base nei film biodegradabili per nuove applicazioni, che potranno godere di un significativo vantaggio grazie alla ricerca di soluzioni più sostenibili da parte dei brand e dei consumatori."

"Dal nostro primo incontro nel 2020, Mauro ha continuato a implementare la sua visione e piano di crescita per Ecopol superando le nostre aspettative", hanno aggiunto Roberto Quagliuolo e Luca Bucelli, Head of Private Equity Italy e Co-Head of Italy di Tikehau Capital. "Mauro ha posto le basi per il prossimo capitolo del percorso di Ecopol e con il nuovo partner SK Capital ci aspettiamo che Ecopol acceleri la sua espansione. Non vediamo l'ora di continuare a sostenere l'azienda come azionisti di minoranza."

Latham & Watkins LLP ha assistito di SK Capital in qualità di advisor legale. Crédit Agricole Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. stanno operando sul financing dell’operazione. Legance e Alpeggiani Studio Legale Associato hanno svolto il ruolo di consulenti legali e STS Deloitte quello di consulente fiscale di Ecopol. UBS ha svolto il ruolo di advisor finanziario.

Il closing della transazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni e autorizzazioni regolamentari.

Ecopol

Ecopol è tra i maggiori produttori a livello globale di pellicole idrosolubili e biodegrdabili. Gli innovativi sistemi di distribuzione della Società per applicazioni monodose consentono ai brand leader a livello mondiale di ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 e l'utilizzo di acqua e plastica vergine lungo le loro catene di fornitura. Con sede a Chiesina Uzzanese, in Toscana, Ecopol è presente con sedi produttive in Italia e negli Stati Uniti, fornendo i più alti livelli di servizio, assistenza tecnica e partnership per l'innovazione alla sua base di clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.ecopol.com.

SK Capital

SK Capital è una private investment firm con un focus specifico sui settori dei materiali speciali, degli ingredienti e delle life sciences. La società cerca di costruire aziende resilienti, sostenibili e in crescita che creino un valore economico significativo a lungo termine. SK Capital si propone di utilizzare la sua esperienza nel settore, nelle operazioni e negli investimenti per identificare le opportunità di trasformare le aziende in organizzazioni più performanti con posizionamento strategico, crescita e redditività migliori, e un rischio operativo inferiore. Il portafoglio di SK Capital genera un fatturato di circa 17 miliardi di dollari all'anno, conta più di 25.000 dipendenti in tutto il mondo e gestisce più di 200 impianti in oltre 30 Paesi. La società ha attualmente in gestione circa 7,8 miliardi di dollari.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.skcapitalpartners.com.

Tikehau Capital

Gestore alternativo globale con 39,7 miliardi di euro di asset in gestione (al 31 marzo 2023), Tikehau Capital ha sviluppato un'ampia gamma di competenze in quattro classi di attività (debito privato, asset reali, private equity e mercati dei capitali), oltre a strategie multi-asset e special opportunities.

Facendo leva sulla sua solidità patrimoniale (3,1 miliardi di euro di patrimonio netto al 31 dicembre 2022), l'azienda investe il proprio capitale accanto ai suoi investitori in ogni strategia. Controllata dai propri manager insieme a partner istituzionali di primo piano, Tikehau Capital è guidata da un forte spirito imprenditoriale, condiviso dai suoi 742 dipendenti (al 31 dicembre 2022) nei suoi 15 uffici in Europa, Medioriente, Asia Orientale e Nord America. Tikehau Capital è quotata nel comparto A sul mercato Euronext. (ISIN code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP). Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.tikehaucapital.com.