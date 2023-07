GURUGRAM, India--(BUSINESS WIRE)--ReNew Energy Global Plc (“ReNew”) (Nasdaq: RNW, RNWWW), società leader in India per le soluzioni per la decarbonizzazione, tramite la sua società sussidiaria ReNew Power Pvt. Ltd. (ReNew) e la società Gentari, fornitrice di soluzioni per le energie rinnovabili, tramite la sua società sussidiaria Gentari Renewables India Pte. Ltd., hanno deciso i termini chiave per la base della collaborazione 50:50 nella loro nuova joint venture nell'ambito delle energie pulite. Termini e condizioni sono stati sottoscritti e scambiati tra Sushil Purohit, Chief Executive Officer di Gentari e Sumant Sinha, Founder, Chairman e CEO di ReNew.

Come parte di questa joint venture, Gentari e ReNew collaboreranno per esplorare nuove forme di investimento nello sviluppo di asset per energie rinnovabili, come il solare, l'eolico e l'immagazzinamento dell'energia, così da poter raggiungere il target di 5 GW di capacità in energie rinnovabili.

