帛琉共和國階段與 Ripple 在 XRP Ledger 合作推出下一階段美元支持的帛琉穩定幣

帛琉恩吉魯穆德和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 帛琉共和國以及 Ripple 已經啟動了限量的穩定幣試點計畫。帛琉和 Ripple (企業區塊鏈及加密解決方案領導者) 於 2021 年開始合作探索潛在使用者案例。美元支持的帛琉穩定幣 (PSC) 將在 XRP Ledger (XRPL) 上發行，XRPL 為碳中和區塊鏈，在過去 10 年間已處理數百萬筆交易，為代幣化資產的結算和流通性提供隱私性和安全性。該穩定幣試點計畫將分階段推出，第一階段約有 200 名帛琉公務員和當地商人參與。

帛琉也將使用 Ripple CBDC 平台作為控制穩定幣試點計畫的一部分。Ripple CBDC 平台是為中央銀行自行發行的中央銀行數位貨幣所提供的端對端解決方案，亦是為帛琉穩定幣 (PSC) 成為帛琉官方貨幣 (即美元) 數位代表所提供的技術資源。改良版的平台讓帛琉得以全方位管控及制訂穩定幣的整個生命週期，包括分發和交易。穩定幣在區塊鏈上產出數字單位，以確保固定價值。

在此情況下，每個帛琉穩定幣 (PSC) 的價值為 1 美元，由 1：1 的法定貨幣儲備擔保，並以 XRPL 發行。營運模式則遵循其他以儲備支撐的私人穩定幣，如錨定美元的穩定幣 USDC 或 USDT。在帛琉共和國財政部（MOF）的共同參與下，帛琉穩定幣 (PSC) 與其他美元穩定幣存在顯著差異。財政部將監督系統並觸發穩定幣單位的發行和贖回，同時始終保證 1：1 的資金儲備。

「我們希望能藉由貨幣數位化流通經濟和調動政府流程，改善金融交易並賦予帛琉公民權力。帛琉為小型國家，在發行穩定幣方面具有創新和靈活的優勢」，帛琉共和國總統惠恕仁 (Surangel S. Whipps, Jr)說道。「我們信任 Ripple 及碳中和 XRP Ledger在中央銀行數字貨幣(CBDC) 和區塊鏈技術方面長期耕耘的專業知識，以及碳中和 XRP Ledger 協助建立帛琉的國家數位貨幣，為我們的公民取得更大的財務成功」總統補充說明。

「Ripple 很榮幸能與帛琉共和國合作建置穩定幣，透過提供生產和管理數位貨幣的單一來源，協助帛琉加速業務成長」Ripple 中央銀行業務副總裁 James Wallis Ripple 說道。「帛琉是一個由 200 多座火山和珊瑚島組成的太平洋島國，處處都是獨特的野生動植物。推出帛琉穩定幣將有助帛琉減少碳足跡，以及對氣候變化影響的脆弱性。」

自願參加試點計畫第一階段的帛琉公務員將獲得用於試點的帛琉穩定幣 (PSC) 撥款。

帛琉穩定幣 (PSC) 將為國民、商人和政府帶來無數優勢，包括更大的金融包容性，以及降低公民總體交易費用。帛琉穩定幣 (PSC) 亦有助於降低帛琉貨幣成本，同時大幅加快交易速度。

為了讓帛琉公民相信帛琉穩定幣 (PSC) 是安全有效的貨幣工具，不但能扶持帛琉的商業活動，且控制試點第一階段的成功標準應達到以下目標：

帛琉財政部能夠安全可靠地鑄造、分發及處理兌換事宜，並於全天候時段完全即時控制總流通量的情況下得以銷毀帛琉穩定幣 (PSC) 。

帛琉公務員可以用帛琉穩定幣 (PSC) 作為支付方式，在特定的零售商和服務處購買商品和服務。

帛琉零售商能夠安全可靠地接收和驗證個人使用帛琉穩定幣 (PSC) 進行的付款，並能夠將收到的帛琉穩定幣 (PSC) 轉換為當地銀行帳戶中的資金。

隨著試點計畫第一階段的成功，帛琉穩定幣 (PSC) 的其他階段將在今年下半年推出。如欲瞭解有關帛琉穩定幣 (PSC) 專案的更多資訊，請參閱線上發布的常見問題解答：https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/PALAU-STABLECOIN-FAQs-2.17.23.pdf。

關於帛琉共和國財政部

帛琉共和國財政部的願景為健全的財務管理服務問責制、政府持續生產力和經濟增長，且深獲廣大群眾認可。財政部的使命為過支出、收入、融資和人力資源的政策和健全管理，確保問責制、政府服務的持續生產力以及經濟成長。歸根究底，財政部的目標是以誠信和品格為帛琉共和國服務，且對詐欺或腐敗零容忍。

關於Ripple

Ripple 是企業區塊鍊和加密解決方案的領導者，並改變了世界發展、管理和代幣化價值的方式。Ripple的商業解決方案更快、更透明且更具成本效益，旨在解決長期以來的效率低下問題。我們與合作夥伴和廣大的開發者社區合作，探索以加密技術激發新商業模式並為更多人創造機會的用例。我們的每一個解決方案透過增加對包容性和可擴展金融系統的存取，並利用碳中性區塊鏈技術和綠色數位資產 XRP，致力於打造更可持續的全球經濟和地球。我們正是以這些方式履行我們的使命，為一個沒有經濟壁壘的世界構建加密解決方案。

關於 XRP Ledger

XRP Ledger (XRPL) 是由全球開發者社區領導的開放原始碼資源、公共和分散管理的第 1 層區塊鏈。XRPL 快速、節能且可靠。十多年來，XRPL 一直是最適合實現大規模代幣化資產結算和流動性的區塊鏈。在易於開發、低交易成本和知識淵博的社區，XRPL 為開發人員提供了強大的開放原始碼基礎，以便執行要求最為嚴謹的專案，卻不會影響 XRPL 的高效的功能。XRPL 支援各種服務和使用案例，包括支付、分散式金融管理和代幣化。如欲瞭解更多詳情，請參訪 XRPL.org。

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