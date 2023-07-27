帕劳共和国与Ripple在XRP Ledger下一阶段合作中推出美元支持的帕劳稳定币

帕劳恩格尔穆德与旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--帕劳共和国与Ripple已合作推出了受限稳定币试点。 帕劳与企业区块链和加密解决方案的领导者Ripple于2021年开始合作探索潜在用例。美元支持的帕劳稳定币 (PSC) 将在XRP Ledger (XRPL)上发行，XRPL是一种碳中和区块链，在过去10年中已处理了数百万笔交易，成功为代币化资产的结算和流动性提供了隐私和安全性。该试点计划将分阶段推出，第一阶段约有200名帕劳政府雇员和当​​地商人参与。

作为该受控稳定币试点的一部分，帕劳还将运用央行发行自有数字货币的端到端解决方案Ripple CBDC平台以及技术资源，从而使PSC成为帕劳官方货币美元的数字代表。借助此增强平台，帕劳现在能全面管理和定制稳定币的整个生命周期，包括发行和交易。稳定币是在区块链上产生的、保持固定价值的数字单位。

在这种情况下，每个PSC的价值将为1美元，由1:1的法定货币储备担保并在XRPL上发行。其运营模式类似USDC或USDT等其他储备支持的私人稳定币，但帕劳共和国财政部 (MOF) 的参与让PSC具备显著优势。财政部将监督系统并触发稳定币单位的发行和赎回，同时始终保证1:1的准备金。

“通过货币数字化，我们希望调动我们的经济和政府流程来改善金融交易并为我们公民赋权。作为一个小国，帕劳在发行稳定币方面具有创新和灵活的优势。”帕劳共和国总统Surangel S. Whipps, Jr说，“我们相信Ripple在CBDC和区块链技术方面的长期专业知识以及碳中和的XRP Ledger能够帮助创建我们的国家数字货币，为我们的公民带来更大的财务成功。”

“Ripple很荣幸与帕劳共和国合作实施他们的稳定币，通过提供产生和管理数字货币的单一来源来帮助帕劳加快生产经营的增长。”Ripple央行事务副总裁James Wallis表示，“帕劳是一个由200 多个火山岛和珊瑚岛组成的太平洋岛国，拥有大量独特的野生动物和植被。推出帕劳稳定币将有助于该岛国减少碳足迹，并降低其受气候变化影响的脆弱性。”

在试点计划第一阶段期间，自愿参与该计划的帕劳政府雇员将获得用于试点的PSC配额。

帕劳稳定币（PSC）将为其公民、商人和政府带来许多优势。这些收益包括扩大金融包容性和降低公民的总体交易费用。 PSC还有助于降低货币成本，同时显著加快交易速度。

为了让帕劳公民相信PSC是一种能够支持帕劳商业活动的安全有效的货币工具，受控试点第一阶段的成功标准应实现以下目标：

帕劳财政部 (MOF) 能够安全可靠地对进入兑换进行铸币、分发和处理，能够销毁PSC，并可以全天候（24/7）实时完全控制总流通量。

帕劳政府雇员可以在销售点使用PSC转账作为付款方式在选定的零售商处购买商品和服务。

帕劳零售商能够安全可靠地接收和验证个人使用PSC进行的付款，并能够将收到的PSC转换为当地银行账户中的资金。

随着试点计划第一阶段的成功，帕劳稳定币的其他阶段将在今年晚些时候推出。要了解有关帕劳稳定币项目的更多信息，请参阅在线发布的常见问题解答：https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/PALAU-STABLECOIN-FAQs-2.17.23.pdf.

关于帕劳共和国财政部

帕劳共和国财政部的愿景是，通过健全的财务管理服务鼓励问责制，持续提供政府服务，实现经济稳定增长，从而获得广泛认可。该部的使命是通过促进支出、收入、融资和人力资源的政策和健全的管理来确保问责制、持续提供政府服务和经济增长。财政部的终极目标是以诚信和品格为帕劳共和国服务，对欺诈或腐败采取零容忍态度。

关于Ripple

Ripple是企业区块链和加密货币解决方案的领导者。该公司改变了全球转移、管理和标记价值的方式。Ripple的业务解决方案更快、更透明、更具成本效益，解决了长期以来相关解决方案低效的问题。我们与合作伙伴和更广泛的开发者群体一同，识别加密技术可以促进新商业模式崭露头角并为更多人创造机会的用例。通过每一个解决方案，我们正在实现一种更可持续的全球经济和地球——在提升具有包容性且可扩展金融系统的可用性的同时，利用碳中和型区块链技术和绿色数字资产XRP，以此来实现我们的使命，即构建加密货币解决方案，消除全球经济边界。

关于XRP Ledger

XRP Ledger (XRPL) 是由全球开发者社区领导的开源、公共和去中心化的第1层区块链。它快速、节能且可靠。十多年来，XRP Ledger一直是最适合实现代币化资产大规模结算和流动性的区块链。凭借易于开发、低交易成本和知识丰富的社区，它为开发人员提供了执行最严格项目所需的强大开源基础，并且不会影响XRPL的精简高效的功能集。 XRPL支持多种服务和用例，包括支付、去中心化金融和代币化。请访问XRPL.org了解更多信息。

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