Mouser Electronics在最新《攜手賦能創新》系列影片中分享數位療法之變革偉力

德州，達拉斯及沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mouser Electronics Inc.是領先業界的新產品引入 (NPI) 經銷商，提供最多樣的半導體和電子元件™。該公司最近首播最新《攜手賦能創新》(Empowering Innovation Together, EIT) 系列影片，彰顯數位療法之革命性潛力。Mouser審視技術和醫療設備之間的鴻溝，以洞悉各個環節如何協同運作，從而提供更具個性化和可及性的醫療保健途徑。

醫療行業的發展日新月異，科技已成為改變傳統方法的關鍵要素。數位療法業已成為一種有效方法，在解決覆蓋更多患者、即時監測病情，並減少取得醫療服務的經濟障礙等課題方面深具潛力。為促進這一轉變，Mouser與領先同業的供應商伙伴合作，共享他們的專業知識，並推廣更全面的個人健康之道。

最新影片包括全新播客系列The Tech Between Us，及In Between The Tech的第二集，邀請來自數位醫學協會 (Digital Medicine Society) 和Freespira的貴賓參與節目。每一集節目皆剖析數位治療的意義以及它有可能提供的尖端解決方案。聽眾將透過這些訊息量豐富的影片，從技術硬體和軟體的角度全面了解工程設計，以及該領域目前面臨的產業挑戰。

Mouser運用文章、案例研究及資訊圖表提供對當前市場格局的全面洞察，同時也對未來前景給出樂觀展望，例如可穿戴技術的進步、美國食品藥物管理局 (FDA) 的審核程序以及數位治療可應用的多樣範疇。豐富的內容有助於奠定堅實基礎，並協助設計師掌握將現代化解決方案融入數位治療設備的方法。

新《攜手賦能創新》系列影集由Mouser的重要合作伙伴Osram、Microchip Technology、Bourns、Murata、NXP Semiconductors、Molex及Renesas傾力贊助。

Mouser的《攜手賦能創新》節目於2015年開播，是業界備受推崇的電子元件相關節目之一。如需更多訊息，請造訪：https://www.mouser.com/empowering-innovation/，並透過以下社交媒體關注Mouser：Facebook、LinkedIn、Twitter及YouTube。

如需有關Mouser的更多新聞，請造訪：https://www.mouser.com/newsroom/。

全球化授權經銷商Mouser不僅提供全球最多樣的最新款半導體和電子元件，並且庫存充裕，可隨時發貨™。Mouser的客戶可取得經過100%認證的正品，並可透過每一家製造商合作伙伴徹底追溯來源。為幫助客戶加速設計進展，Mouser的網站提供龐大的技術資源庫，包括技術資源中心，以及產品數據表、特定供應商的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他有用資訊。

工程師可以透過Mouser的免費電子通訊即時掌握當今最有趣的產品、技術和應用新訊。Mouser的電郵通訊和參考資料訂閱服務可以進行偏好設定，以滿足客戶和訂閱者瞬息萬變的獨特專案需求。其他任何經銷商皆無法為工程師提供等量的偏好選擇和資訊接收控制權。請立即前往：https://sub.info.mouser.com/subscriber/註冊，以了解新興技術、產品趨勢等更多資訊。

關於Mouser

Mouser電子為Berkshire Hathaway的子公司，是一家半導體與電子元件授權代理商，專為其優秀製造商合作夥伴提供新產品引入 (NPI) 服務。Mouser為全球電子設計工程師和買家社群服務，其全球代理商網站mouser.com支援多國語言及貨幣，並銷售1200多家製造品牌的680多萬種產品。Mouser在全球擁有27個支援站點，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供一流客服。該公司在美國德州達拉斯都會區設有占地100萬平方英呎的先進配送設施，從那裏將產品運送至全球223個國家/地區、65萬個客戶的手中。想進一步了解Mouser，請瀏覽：https://www.mouser.com/。

商標

Mouser 和 Mouser Electronics 為 Mouser Electronics, Inc 的註冊商標。 本文提及的所有其他產品、標誌及公司名稱可能屬於它們各自的所有人。

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