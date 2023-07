LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, een wereldwijde boetique-investeringsbank met kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific, kondigt met genoegen aan dat zij als exclusief financieel adviseur optreedt bij de strategische verkoop aan Endava van DEK Technologies, een specialist op het gebied van software-engineering en embedded systemen die haar hoofdkantoor in Melbourne, Australië heeft.

DEK Technologies werd in 1999 opgericht door Drini Mulla, Eddie Yim en Kerim Tanovic. Het bedrijf is gespecialiseerd in software- en hardwaretechniek en embedded systemen. DEK levert geavanceerde software- en hardwareoplossingen aan diverse sectoren. In haar kantoren in Australië, Zweden en Vietnam is een team van ongeveer 700 mensen werkzaam.

