La République des Palaos lance le Palau Stablecoin, aligné sur le dollar américain, dans le cadre de sa prochaine phase de collaboration avec Ripple sur le XRP Ledger

NGERULMUD, Palaos et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La République des Palaos et Ripple ont lancé un pilote stablecoin limité. Les Palaos et Ripple, le leader des solutions de blockchain et de cryptographie d’entreprise, ont lancé une collaboration pour explorer des cas d’utilisation potentiels en 2021. Le Palau Stablecoin (PSC) aligné sur le dollar américain sera émis sur le XRP Ledger (XRPL), une blockchain neutre en carbone qui a été utilisée pour effectuer des millions de transactions au cours des 10 dernières années, permettant la confidentialité et la sécurité pour le règlement et la liquidité d’actifs tokenisés. Ce programme pilote se déroulera par phases, la première phase impliquant la participation d’environ 200 employés du gouvernement et commerçants locaux des Palaos.

Dans le cadre de ce projet pilote de stableboin contrôlé, les Palaos tireront également parti de la Ripple CBDC Platform, une solution de bout en bout permettant aux banques centrales d’émettre leur propre monnaie numérique de banque centrale, ainsi que des ressources techniques pour faire du PSC une représentation numérique de la monnaie officielle des Palaos, le dollar américain. Cette plateforme améliorée permettra désormais aux Palaos de gérer et de personnaliser de manière globale l’ensemble du cycle de vie du stablecoin, y compris la distribution et les transactions. Un stablecoin est une unité numérique produite sur une blockchain qui maintient une valeur fixe.

Dans ce cas, chaque PSC serait évalué à un dollar américain garanti par une réserve de 1/1 en monnaie fiduciaire et émis sur le XRPL. Le modèle opérationnel suit d’autres stablecoins privés adossés à des réserves, tels que l’USDC ou l’USDT, avec une différence notable pour le PSC avec l’implication du ministère des Finances de la République des Palaos (MOF). Le MOF supervisera le système et déclenchera l’émission et le rachat d’unités de stablecoin, tout en garantissant toujours la réserve 1/1.

« En numérisant notre monnaie, nous espérons mobiliser notre économie et nos processus gouvernementaux afin d’améliorer les transactions financières et responsabiliser nos citoyens. En tant que petit pays, les Palaos ont l’avantage d’être innovants et agiles dans l’exploitation de notre stablecoin », déclare le président de la République des Palaos, Surangel S. Whipps, Jr. « Nous faisons confiance à l’expertise de longue date de Ripple dans les CBDC et la technologie blockchain, ainsi que le XRP Ledger neutre en carbone, pour aider à créer notre monnaie numérique nationale qui offrira à nos citoyens un plus grand succès financier », ajoute le président.

« Ripple est honoré de travailler avec la République des Palaos sur la mise en œuvre de leur stablecoin afin de les aider à accélérer la croissance de leurs affaires en fournissant une source unique pour la production et la gestion de la monnaie numérique », déclare James Wallis, vice-président des Central Bank Engagements de Ripple. « Les Palaos sont une nation insulaire du Pacifique comprenant plus de 200 îles volcaniques et coralliennes, remplies d’une faune et d’une végétation uniques. Le lancement du Palau Stablecoin aidera l’île à réduire son empreinte carbone et sa vulnérabilité aux impacts du changement climatique. »

Au cours de la première phase du programme pilote, les employés du gouvernement des Palaos qui se sont portés volontaires pour le programme recevront une allocation de PSC à utiliser pour le pilote.

Le Palau Stablecoin (PSC) apportera de nombreux avantages à ses citoyens, ses commerçants, ainsi qu’au gouvernement. Ces avantages comprennent une plus grande inclusion financière et des frais de transaction globaux réduits pour les citoyens. Le PSC contribuera également à réduire leurs coûts en devises, tout en accélérant considérablement la vitesse des transactions.

Pour inspirer aux citoyens des Palaos la confiance que le PSC est un outil monétaire sûr et efficace qui peut soutenir l’activité commerciale aux Palaos, les critères de réussite de la première phase du projet pilote contrôlé doivent atteindre les objectifs suivants :

Le ministère des Finances des Palaos (MOF) est en mesure de créer, distribuer et traiter de manière sécurisée et fiable les remboursements entrants et de détruire les PSC avec un contrôle total sur l’ensemble de la circulation en temps réel 24 h/24 et 7 j/7.

Les employés du gouvernement des Palaos peuvent effectuer des achats de biens et de services chez certains détaillants en utilisant le transfert de PSC aux points de vente comme moyen de paiement.

Les détaillants des Palaos sont en mesure de recevoir et de vérifier en toute sécurité les paiements effectués par des particuliers utilisant des PSC et sont en mesure de convertir les PSC reçus en fonds sur leur compte bancaire local.

Après le succès de la première phase du programme pilote, des phases supplémentaires du stablecoin Palau seront déployées plus tard dans l’année. Pour en savoir plus sur le projet Palau Stablecoin, consultez la FAQ publiée en ligne : https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/PALAU-STABLECOIN-FAQs-2.17.23.pdf.

À propos du ministère des Finances de la République des Palaos

La vision du ministère des Finances de la République des Palaos est d’être globalement reconnu pour ses services de gestion financière solides qui encouragent la responsabilisation, la productivité continue des services gouvernementaux et la croissance économique. La mission du ministère est d’assurer la responsabilisation, la productivité continue des services gouvernementaux et la croissance économique en promouvant des politiques et une gestion saine des dépenses, des revenus, du financement et des ressources humaines. Le ministère des Finances vise ainsi à servir la République des Palaos avec intégrité, caractère et zéro tolérance pour la fraude ou la corruption.

À propos de Ripple

Ripple est le leader des solutions blockchain et crypto d’entreprise, transformant la façon dont le monde déplace, gère et tokenise la valeur. Les solutions commerciales de Ripple sont plus rapides, plus transparentes et plus rentables - résolvant les inefficacités qui ont longtemps défini le statu quo. En collaboration avec nos partenaires et la communauté des développeurs, nous identifions des cas d’utilisation où la technologie cryptographique inspirera de nouveaux modèles commerciaux et créera des opportunités pour un plus grand nombre de personnes. Avec chaque solution, nous réalisons une économie mondiale et une planète plus durables - en augmentant l’accès à des systèmes financiers inclusifs et évolutifs tout en tirant parti de la technologie blockchain neutre en carbone et d’un actif numérique vert, XRP. C’est ainsi que nous réalisons notre mission : construire des solutions cryptographiques pour un monde sans frontières économiques.

À propos du XRP Ledger

Le XRP Ledger (XRPL) est une blockchain Layer 1 open source, publique et décentralisée, dirigée par une communauté mondiale de développeurs. Il est rapide, économe en énergie et fiable. Depuis plus de dix ans, c’est la blockchain la mieux adaptée pour permettre le règlement et la liquidité des actifs tokenisés à grande échelle. Avec une facilité de développement, de faibles coûts de transaction et une communauté bien informée, il fournit aux développeurs une base open source solide pour l’exécution des projets les plus exigeants, et ce, sans affecter l’ensemble de fonctionnalités allégé et efficace du XRPL. XRPL permet une grande variété de services et de cas d’utilisation, notamment des paiements, une finance décentralisée et une tokenisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur XRPL.org.

