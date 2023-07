 Bumble Inc. lance « Bumble For Friends », une application pour trouver l'amitié

When planning a group activity in the Bumble For Friends app any invited members receive an invite in their chat that is titled the name of the planned activity, which can be edited. Anyone who accepts the invite can join the group chat and start discussing any of the meeting details. (Graphic: Business Wire)

Bumble For Friends is a new app for finding friends. The app creates a way for people to grow their friendship circles by discovering meaningful, kind, and fun connections in their local area that is separate from the Bumble dating app.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Bumble Inc. (NASDAQ : BMBL), la société mère de Bumble, Badoo, Fruitz et Official, annonce ce jour le lancement de Bumble For Friends, une application autonome pour trouver des amis. Distincte de l'appli de rencontres Bumble, Bumble For Friends crée une nouvelle façon pour les gens de développer leurs cercles d’ami.e.s en découvrant des connexions pertinentes, bienveillantes et amusantes dans leur région.

La nouvelle application suit le mode à succès BFF, disponible dans l’application Bumble depuis 2016, qui dispose de trois modes : rencontres (Date), amitié (BFF) et réseautage (Bizz).

« L’amitié a toujours joué un rôle fondamental dans l’objectif premier de Bumble : vivre une vie saine et heureuse. Dans un monde avec des niveaux de solitude et d’isolement sans précédent, il est plus que jamais temps de donner la priorité à l’amour de soi et à l'amitié pour notre bien-être. Disposer d'une application dédiée telle que Bumble For Friends, qui est distincte de l’expérience de rencontres, rend la recherche d’ami.e.s plus facile pour les personnes qui veulent entretenir des relations amicales pertinentes dans leur région », déclare Whitney Wolfe Herd, fondatrice et directrice générale, Bumble.

« Plus que jamais auparavant, les gens sont ouverts à tisser des relations d'amitié en ligne. Dans un récent sondage Bumble For Friends, 67 % des répondants de la génération Z ont indiqué que se faire de nouveaux.elles ami.e.s en ligne réduisait leur solitude », déclare Herd. « Où que vous en soyez dans la vie — que vous partiez pour vos études, que vous cherchiez un.e partenaire de voyage ou que vous deveniez maman — Bumble For Friends crée un moyen amusant de se connecter avec les gens tout en aidant à résoudre la problématique principale de la solitude. »

Comment fonctionne Bumble For Friends ?

Il faut tout d'abord créer un profil qui reflète la personnalité et les centres d'intérêt du ou de la membre, en téléchargeant des photos et en présentant des hobbies qui illustrent où la personne en est dans sa vie et quel genre d’ami.e.s elle cherche à rencontrer.

Bumble For Friends propose une expérience similaire à celle de Bumble Date, où les membres voient des profils d’ami.e.s potentiels basés sur des intérêts communs, balaient à droite sur les profils avec lesquels ils souhaitent se connecter et sont informé.e.s lorsqu’un.e autre membre exprime son intérêt.

Toute personne utilisant actuellement le mode BFF avec l’application Bumble qui souhaite migrer son profil et ses connexions dans l’application Bumble For Friends pourra sauter l'étape de configuration lors du téléchargement et de la connexion à la nouvelle application en tant que membre existant.e.

Une fois qu’un profil BFF est déplacé vers l’application Bumble For Friends, le mode BFF n’est plus disponible dans l’appli Bumble. Les fonctionnalités Date et Bizz restent quant à elles activées.

Un nouveau moyen simplifié pour prévoir des rencontres de groupe exclusivement disponible dans l’application Bumble For Friends

Disponible dès aujourd'hui sur la nouvelle appli Bumble For Friends, cette fonctionnalité permet de réunir facilement un groupe en vue de se rencontrer physiquement.

Chaque membre peut créer un plan pour une rencontre de groupe avec au moins deux de ses matchs à partir de l’onglet conversations.

Un.e membre choisit une activité planifiée à partir d'une liste de suggestions, ou peut créer sa propre liste.

Une fois qu’un.e membre sélectionne un thème ou crée un titre pour la discussion de groupe, il ou elle peut inviter au moins deux de ses matchs.

Les matchs reçoivent dans leurs messages une invitation intitulée d'après l’activité prévue, qui peut être éditée.

Toute personne qui accepte l’invitation peut rejoindre le chat de groupe et commencer à peaufiner les détails de la rencontre.

Bumble For Friends est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et bientôt dans d'autres régions.

Le sondage a été commandé par Bumble en février 2023 et réalisé auprès de plus de 1 000 Américain.e.s d'âge adulte.

À PROPOS DE BUMBLE INC.

Bumble Inc. est la société mère de Bumble, Badoo, Fruitz et Official. La plateforme Bumble permet d’établir des relations saines, équilibrées et bienveillantes. Fondé par sa PDG Whitney Wolfe Herd en 2014, Bumble a été l’une des premières applications de rencontres à placer les femmes au centre et à connecter les utilisateur.rice.s en fonction de divers centres d'intérêt : rencontres (Bumble Date), amitié (Bumble For Friends) et réseautage professionnel (Bumble Bizz). Fondé en 2006, Badoo est l’un des pionniers des produits de rencontres en ligne et mobiles. Fruitz, créé en 2017, encourage la communication ouverte et honnête des intentions de rencontres à travers des métaphores fruitées. Né en 2020, Official est une application pour les couples qui favorise une communication ouverte et honnête entre partenaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.