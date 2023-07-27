Technology Holdings为软件工程和嵌入式系统专业公司DEK Technologies向Endava的战略型出售提供顾问服务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Technology Holdings是一家在北美、欧洲和亚太地区设有办事处的全球精品投资银行，该银行欣然宣布已成为总部位于澳大利亚墨尔本的软件工程和嵌入式系统专业公司DEK Technologies向Endava战略出售事宜的独家财务顾问。

DEK Technologies于1999年由Drini Mulla、Eddie Yim和Kerim Tanovic创立，专注于软件和硬件工程以及嵌入式系统。DEK为不同领域提供尖端的软件和硬件解决方案，在澳大利亚、瑞典和越南有大约700人的团队。

通过收购DEK Technologies，Endava将会增强其在亚太（APAC）地区的影响力、扩大在瑞典的市场份额和客户群，并提升强大的垂直电信能力。DEK在越南的交付单位也将会成为亚太地区的“主要交付”地点。Endava首席执行官John Cotterell表示：“ DEK为我们带来了优秀的人才，他们在全球电信和嵌入式技术创新领域尤其具备专业知识。我们很高兴有机会向彼此的客户交叉销售我们的服务。”

“Technology Holdings在整个销售过程中为我们提供了优秀的顾问服务——他们对细节的关注和彻底的方法对于确保完成交易至关重要。他们在整个过程中提供的建议、支持和帮助是无价的，TH团队出色地管理并指导我们完成了复杂的交易谈判。他们在技术、数字和软件工程领域拥有令人难以置信的交易经验，并在整个过程中保持专注，为我们提供了极大的支持。感谢TH帮助我们取得了令人难以置信的成果！”DEK Technologies首席执行官Drini Mulla表示。

Vivek Subramanyam是Technology Holdings的创始人兼首席执行官，他表示：“ 与DEK Technologies合作非常愉快，他们的能力和团队都非常出色，我们很高兴能与Endava建立完美的战略合作伙伴关系。这是我们的第七笔工程服务交易，它进一步证明了我们在该领域的深厚专长和领先地位。”

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