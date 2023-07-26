Aleph Farms遞交歐洲首個培養肉申請

以色列雷霍沃特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於改善食品系統永續性、食品安全和動物福祉的細胞農業公司Aleph Farms今天宣佈，該公司已向瑞士聯邦食品安全和獸醫局(FSVO)遞件申請監管批准，以期在瑞士銷售全球首款Aleph Cuts品牌的培養牛排。該申請是Aleph與瑞士最大的零售公司Migros合作的一部分。Migros在評估該國特定的監管批准流程中發揮了關鍵作用。

Aleph Farms一直在利用包括Migros在內的食品生產領域領導者的專長和基礎設施，Migros於2019年首次投資Aleph Farms以協助公司加速規模化、產品上市活動以及全球的培養肉商業化。自此以後，Aleph與Migros在瑞士共同進行了廣泛的消費者研究，並探索該國對新型食品的複雜監要求。根據雙方的協議，兩家公司將繼續規劃上市策略，包括透過瑞士的高級餐飲服務通路分銷培養肉產品並推動商業化。

Aleph Farms共同創辦人兼執行長Didier Toubia表示：「食品系統影響著每一個人，需要監管者、創新者和現有參與者的協調努力，以確保食品安全，並幫助人類在地球的承受範圍內生活。在Aleph Farms，我們謹慎地選擇能反映我們的核心價值觀和永續性承諾的合作夥伴。我們與Migros共同確立牛細胞是源於牛的第三類食品，可與牛肉和牛奶並列。我們期待與瑞士聯邦食品安全和獸醫局密切合作，讓人們既能享受到高品質的營養食品，又能接觸到改變世界的創新技術。」

瑞士是高度重視創新的國家。根據Aleph Farms和Migros共同進行的研究，有74%的瑞士消費者對嘗試培養肉持開放態度。他們的動力主要是出於好奇心以及對永續性和動物福祉原則的認同。

細胞農業和永續的動物農業可以幫助增加瑞士餐桌上動物蛋白質和脂肪供應的韌性和穩定性。此外，瑞士消費者以注重食品品質而聞名，他們的接受度也可以進一步促進培養肉在全球的發展態勢。

今年稍晚，Aleph Farms計畫在新加坡和以色列限量推出Aleph Cuts，並提供與精選合作夥伴一起策劃的獨家品嘗體驗。這些活動尚待監管機關批准。Aleph的監管法規團隊正在與全球各個市場（包括瑞士）的監管機構進行類似的合作，以確保完全符合這些機構的安全要求。

關於Aleph Farms

Aleph Farms是總部位於以色列的細胞農業公司。公司以供應來源的多樣化和高品質動物蛋白質和脂肪生產的分散化作為永續動物農業的補充措施，從而提升食品系統中的永續性、食品安全和動物福祉。

該公司成立於2017年，在2018年推出全世界首款培養薄片牛排，在2021年推出全世界首款培養肋眼牛排，在2022年推出培養膠原蛋白。透過旗下產品品牌Aleph Cuts，公司將推出首款培養產品Petit Steak，該產品由非基因改造的優質安格斯黑牛細胞培養而成。

憑藉對氣候領導力的突出貢獻，包括2020年做出的淨零承諾，公司得到世界經濟論壇和聯合國授予的最高榮譽。

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