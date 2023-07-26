Aleph Farms提交欧洲首个培养肉申请

以色列雷霍沃特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于改善食品系统可持续性、食品安全和动物福祉的细胞农业公司Aleph Farms今天宣布，其已向瑞士联邦食品安全和兽医局(FSVO)提交了监管批准申请，以期在瑞士销售全球首款Aleph Cuts品牌的培养牛排。该申请是Aleph与瑞士最大的零售公司Migros合作的一部分。Migros在评估该国特定的监管批准流程中发挥了关键作用。

Aleph Farms一直在利用包括Migros在内的食品生产领域领导者的专长和基础设施，Migros于2019年首次投资Aleph Farms以帮助公司加速规模化、产品上市活动以及全球范围内的培养肉商业化。自此以后，Aleph与Migros在瑞士共同进行了广泛的消费者研究，并探索了该国对新型食品的复杂监要求。根据双方的协议，两家公司将继续规划上市策略，包括通过瑞士的高级餐饮服务渠道分销培养肉产品并实现商业化。

Aleph Farms联合创始人兼首席执行官Didier Toubia表示：“食品系统影响着每一个人，需要监管者、创新者和现有参与者的协调努力，以确保食品安全，并帮助人类在地球的承受范围内生活。在Aleph Farms，我们谨慎地选择反映我们的核心价值观和可持续性承诺的合作伙伴。我们与Migros共同确立了牛细胞是源于牛的第三类食品，可与牛肉和牛奶并列。我们期待与瑞士联邦食品安全和兽医局紧密合作，让人们既能享受到高质量的营养食品，又能接触到改变世界的创新技术。”

瑞士是一个高度重视创新的国家。根据Aleph Farms和Migros共同进行的研究，有74%的瑞士消费者对尝试培养肉持开放态度。他们的动力主要是出于好奇心以及对可持续性和动物福祉原则的认同。

细胞农业和可持续的动物农业可以帮助增加瑞士餐桌上动物蛋白质和脂肪供应的弹性和稳定性。此外，瑞士消费者以注重食品质量而闻名，他们的接受度也可以进一步促进培养肉在全球的发展势头。

今年晚些时候，Aleph Farms计划在新加坡和以色列限量推出Aleph Cuts，并提供与精选合作伙伴一起策划的独家品尝体验。这些活动尚待监管批准。Aleph的监管团队正在与全球各个市场（包括瑞士）的监管机构进行类似的合作，以确保完全符合这些机构的安全要求。

关于Aleph Farms

Aleph Farms是一家总部位于以色列的细胞农业公司。公司以供应来源的多样化和高质量动物蛋白质和脂肪生产的分散化作为可持续动物农业的补充，从而提升食品系统中的可持续性、食品安全和动物福祉。

该公司成立于2017年，在2018年推出世界首款培养薄片牛排，在2021年推出世界首款培养肋眼牛排，在2022年推出培养胶原蛋白。通过旗下产品品牌Aleph Cuts，公司将推出首款培养产品Petit Steak，该产品通过非转基因优质安格斯黑牛细胞培养而成。

凭借对气候领导力的突出贡献，包括2020年做出的净零承诺，公司得到了世界经济论坛和联合国授予的最高荣誉。

如需了解更多信息，请在Instagram和Facebook上关注Aleph Cuts，在Twitter和Linkedin上关注Aleph Farms，或访问www.aleph-farms.com。点击此处访问我们的媒体资料袋。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。