Nippon Sanso Holdings Corporation ("NSHD", President CEO: Toshihiko Hamada) annuncia che Matheson Tri-Gas, Inc. ("Matheson", con sede in Texas, U.S.), azienda di NSHD operativa negli Stati Uniti ha firmato un accordo per la fornitura di gas con 1PointFive per fornire ossigeno per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di carbonio nel primo impianto dell'azienda di cattura diretta dell'aria (DAC*, Direct Air Capture) in Texas.

Matheson investirà in e costruirà una unità per la separazione dell'aria (Air Separation Unit) per fornire ossigeno a “Stratos”, l'impianto DAC di 1PointFive in costruzione in Ector County, Texas. L'ossigeno viene utilizzato nel processo DAC per produrre un getto puro di CO 2 che sarà successivamente stoccato in depositi geologici.

