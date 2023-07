Aleph Farms soumet la toute première demande de viande cultivée en Europe

REHOVOT, Israël--(BUSINESS WIRE)--Aleph Farms, une entreprise d’agriculture cellulaire qui vise à améliorer la durabilité, la sécurité alimentaire et le bien-être des animaux dans nos systèmes alimentaires, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait soumis une demande d’approbation réglementaire à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans le but de vendre les premiers steaks de bœuf cultivés au monde sous la marque Aleph Cuts en Suisse. Cette soumission s’inscrit dans le cadre de la collaboration d’Aleph avec Migros, la plus grande entreprise alimentaire en Suisse, qui a joué un rôle déterminant dans l’évaluation du processus d’approbation réglementaire spécifique du pays.

Aleph Farms a mis à profit l’expertise et l’infrastructure de leaders de la production alimentaire, dont Migros, qui a investi pour la première fois dans l’entreprise en 2019 pour aider à accélérer la croissance, les activités de mise sur le marché et la commercialisation de Aleph Cuts dans le monde entier. Ensemble, Aleph et Migros ont depuis mené des recherches approfondies auprès des consommateurs en Suisse et ont navigué dans les subtilités du paysage réglementaire du pays pour les nouveaux aliments. Dans le cadre de leur accord, les deux sociétés continueront à développer une stratégie de mise sur le marché qui implique la distribution et la commercialisation de viande cultivée par le biais de canaux de services de restauration gastronomique en Suisse.

« Les systèmes alimentaires ont un impact sur tout le monde, et il faudra un effort coordonné entre les régulateurs, les innovateurs et les acteurs établis pour assurer la sécurité alimentaire d’une manière qui aide l’humanité à vivre dans les limites de la planète », déclare Didier Toubia, cofondateur et PDG d’Aleph Farms. « Chez Aleph Farms, nous examinons attentivement les partenariats afin qu’ils reflètent nos valeurs fondamentales et nos engagements en matière de durabilité. Avec Migros, nous faisons de la cellule de bovine la troisième catégorie de produits alimentaires issus du bétail, avec la viande bovine et le lait. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires suisse pour permettre l’accès à la fois à une nutrition de haute qualité et à des innovations qui changent le monde. »

La Suisse est un pays avec une forte inclination pour l’innovation. Selon une étude menée conjointement par Aleph Farms et Migros, 74 % des consommateurs suisses sont ouverts à l’idée d’essayer de la viande cultivée et sont motivés par la curiosité et le désir de s’aligner sur des principes tels que la durabilité et le bien-être des animaux.

L’agriculture cellulaire, associée à une agriculture animale durable, peut contribuer à accroître la résilience et la stabilité de l’approvisionnement en protéines et en graisses animales des consommateurs suisses. En outre, l’acceptation par les consommateurs suisses, connus pour leur attitude soucieuse de la qualité de l’alimentation, peut contribuer à l’essor de la viande cultivée dans le monde entier.

Dans le courant de l’année, Aleph Farms prévoit de lancer Aleph Cuts à Singapour et en Israël en quantités limitées et de proposer des expériences de dégustation exclusives avec des partenaires triés sur le volet, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires. De même, l’équipe réglementaire d’Aleph travaille avec les autorités réglementaires de divers marchés dans le monde, y compris la Suisse, afin d’assurer une conformité totale avec les exigences de sécurité respectives.

