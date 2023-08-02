Gradiant与SpaceAge Labs合作，在整体水务基础设施中推动数字人工智能解决方案的发展

Gradiant今天宣布与SpaceAge Labs建立全球合作伙伴关系，将Gradiant针对水务和废水处理设施的数字人工智能解决方案扩展为适用于整体水基础设施的综合产品。（照片：美国商业资讯）

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--全球领先的水务和废水处理解决方案供应商Gradiant今天宣布与SpaceAge Labs (SAL)建立全球合作伙伴关系，后者是一家总部位于新加坡的数字技术公司，专注于水务和废水分配系统。通过利用SAL在配水网络和资产方面的核心专长，双方的合作将把Gradiant针对水务和废水处理设施的数字人工智能解决方案扩展为适用于整体水基础设施的综合产品。双方的合作将为全球工业和市政客户提供差异化的完整解决方案。

Gradiant将采用SAL的专有技术hydroEye AI。这是一种基于云的人工智能数字孪生技术，可通过直观的Web和移动仪表板提供水、废水和雨水网络的实时可视性。融合后的解决方案所提供的数据智能将使公共和私营部门的客户能够实现预测性维护，在配水网络出问题之前对其进行检测，确定事件的源头，并采取行动主动解决问题。

Gradiant首席运营官Prakash Govindan表示：“ Gradiant在工业用水领域的领先地位和成熟的数字人工智能解决方案，加上SAL在配水系统方面的专长，将以全面综合的方式为我们的全球工业和市政客户群提供创新解决方案。我们致力于利用机器学习算法和数据分析，在一个完整的集成平台上提供人工智能驱动的自动化、预测性维护和运营优化服务，这是其他竞争对手所无法提供的。”

SAL的技术将补充Gradiant的SmartOps数字人工智能解决方案，这是一个面向工厂性能优化和资产管理的集成平台。通过识别需要关注的领域并主动预测未来事件发生的可能性（如需要清洗或更换膜和设备），该平台可以提高设施的效率和生产力。

SAL首席执行官Deepak Pitta表示：“ 我们很高兴能建立这一全球战略合作伙伴关系，将我们最先进的人工智能和物联网设备与Gradiant行业领先的水务和废水处理数字解决方案相结合。这种协同效应能够实现工业和市政终端用户的数字化转型，并利用人工智能的力量来保护和优化水务和废水资产。”

关于Gradiant

Gradiant是全球高级水务和废水处理领域的全球解决方案提供商。凭借由世界顶级水处理专家打造的全套差异化专有端到端解决方案，公司为半导体、制药、食品饮料、锂和关键矿物以及可再生能源等全球各大重要行业客户的任务关键型运营提供服务。Gradiant创新解决方案可减少用水量和废水排放，回收宝贵的资源，并将废水再生为淡水。这家总部位于波士顿的公司成立于麻省理工学院，在全球拥有超过900名员工。如需了解更多信息，请访问gradiant.com。

关于SpaceAge Labs

SpaceAge Labs是一家物联网/人工智能公司，它将深厚的技术和领域专长相结合，为工业和市政客户提供尖端解决方案，以提高效率、可持续性和合规性。该公司的专长在于将实时传感器数据、人工智能/机器学习算法、精确的全球导航卫星系统数据和先进的地理空间分析相结合，以监控和优化分布式资产的性能。其客户包括PUB（新加坡国家水务局）、Xylem、Severn Trent、Detectronic和DHI。如需了解更多信息，请访问spaceage-labs.com。

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