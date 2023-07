Mouser Electronics partage la puissance révolutionnaire des thérapies numériques dans le cadre du dernier volet de la série Empowering Innovation Together

Listen to the Tech Between Us podcast and join Raymond Yin, Mouser's Director of Technical Content, as he explores the new technologies and promising developments on Digital Therapeutics with Dr. Smit Patel, Associate Program Director, Digital Medicine Society (DiMe Society). (Photo: Business Wire)

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics Inc., le distributeur spécialisé dans le lancement de nouveaux produits (New Product Introduction, NPI), chef de file du secteur et fournisseur de la plus large sélection de semiconducteurs et de composants électroniques (widest selection of semiconductors and electronic components™), lance son dernier volet de la série Empowering Innovation Together (EIT), dévoilant ainsi le potentiel transformateur des thérapies numériques. Mouser étudie le point de rencontre entre la technologie et les dispositifs médicaux pour trouver comment ces pièces et composants peuvent fonctionner ensemble pour fournir un moyen de soins de santé plus personnalisé et plus accessible.

L’industrie médicale est en constante évolution, et la technologie est devenue un aspect crucial dans le changement des méthodes traditionnelles. Les thérapies numériques sont apparues comme une approche efficace qui offre le potentiel d’atteindre plus de patients, de surveiller les conditions en temps réel et de réduire les obstacles financiers à l’accès aux soins médicaux. Pour soutenir cette évolution, Mouser et ses partenaires fournisseurs de premier plan ont collaboré pour partager leur expertise collective et promouvoir une méthode plus complète de santé personnelle.

Ce dernier volet de la série comprend un tout nouvel épisode de podcasté de The Tech Between Us, ainsi qu'un second épisode d'In Between The Tech, mettant à l'honneur des invités distingués de la Digital Medicine Society et de Freespira. Chaque épisode décompose le sens de la thérapie numérique et les solutions de pointe qu’elle a le potentiel de fournir. Grâce à ces épisodes informatifs, les auditeurs acquerront une compréhension complète des aspects techniques et logiciels de la conception technique, ainsi que des défis auxquels ce domaine est confronté.

Les articles, l'étude de cas et l'infographie de Mouser offrent une exploration complète de l'écosystème actuel, tout en présentant un point de vue optimiste sur les perspectives d’avenir, telles que les progrès de la technologie portable, les procédures d’approbation de la FDA et l'éventail diversifié de traitements qu’il peut apporter. La gamme de contenus aide à fournir une base solide et à sensibiliser les concepteurs à la façon d’intégrer des solutions modernes dans les dispositifs thérapeutiques numériques.

Ce volet de la série EIT est parrainé par les précieux partenaires de Mouser, à savoir ams Osram, Microchip Technology, Bourns, Murata, NXP Semiconductors, Molex, et Renesas.

