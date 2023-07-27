Matheson與1PointFive簽訂合同，將為1PointFive的DAC廠提供氧氣

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Nippon Sanso Holdings Corporation（日本酸素控股株式會社，以下簡稱「NSHD」。總裁暨執行長： 濱田敏彦）宣布NSHD位於美國的子公司Matheson Tri-Gas, Inc.（以下簡稱「Matheson」，總部設在美國德州）與1PointFive達成一項供氣協議，將為1PointFive位於德州的第一座直接空氣捕獲 (DAC)* 廠提供進行碳中和、碳利用和碳儲存需要的氧氣。

Matheson將投資興建一座空氣分離裝置 (Air Separation Unit)，為1PointFive正在德州厄克托郡興建中的「Stratos」DAC廠提供氧氣。所提供的氧氣將用於DAC流程，從空氣中分離出純二氧化碳 ，然後再將其安全儲存於地層中。

Stratos預計將於2025年中啟用。進入全面運作狀態後，該廠每年捕獲的二氧化碳最多可達50萬噸，將是世界最大的DAC廠。

Matheson的現場業務部門應用我們的先進技術與工程合作夥伴共同開發出這套氧氣解決方案，其目標是實現彈性可靠的工廠運作。

這項行動充分表明Matheson藉由高度戰略性、由商業角度來看可行的供氣計劃來獲得大幅成長的承諾，並代表其為現場足跡開拓出的另一個發展方向。這將提高Matheson在這個正在成長的產業中的地位，增加它在美國南部的影響力。

NSHD集團正在推動多項業務和計劃行動，為精心選定的計劃挑選客戶，協助邁向碳中和社會。我們在全球各地致力拓展這項業務，不斷追求同時實現成長及碳中和社會的機會。

*直接空氣捕獲 (DAC)：

1PointFive將採用加拿大Carbon Engineering公司所開發的技術，利用氫氧化鉀 (KOH) 溶液吸收空氣中的二氧化碳 。

NSHD Group（日本酸素控股株式會社）是全球第四大工業、電子和醫療氣體供應商，營運範圍遍及日本、美國、歐洲和亞洲及大洋洲四個地理區域的30多個國家及地區。另有Thermos（膳魔師）業務部門向全球120多個國家經銷THERMOS品牌產品。自從1910年以「Nippon Sanso Ltd.」（日本酸素合資會社）之名成立後，本集團透過創新的氣體解決方案創造社會價值，提高工業生產力，增進人類福祉，並致力打造更具永續性的未來。我們旗下的19,000多名員工均以「氣體專業人員」自許，並抱持「經由氣體技術創造更好的生活」的共同目標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。