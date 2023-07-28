Mouser Electronics在最新一期《携手赋能创新》系列视频中分享数字疗法的变革伟力

收听《Tech Between Us》播客，加入Mouser技术内容总监Raymond Yin，他将与数字医学协会(DiMe Society)项目副主任Smit Patel医生一道，共同探索数字疗法领域的最新科技和美好发展前景（照片：美国商业资讯）

德州达拉斯及沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mouser Electronics Inc.是业界领先的新产品引入(NPI)经销商，可提供最广泛的半导体和电子元件(widest selection of semiconductors and electronic components™)。该公司首次发布最新一集的《携手赋能创新》(Empowering Innovation Together, EIT)系列视频，彰显数字疗法的革命性潜力。Mouser审视技术和医疗设备之间的鸿沟，以洞悉这些部件和组件如何协同运作，从而提供更具个性化和可及性的医疗保健途径。

医疗行业的发展日新月异，科技已成为改变传统方法的关键要素。数字疗法业已成为一种有效方法，有可能覆盖更多的患者、实时监测病情，并减少获得医疗服务的经济障碍。为促进这一转变，Mouser与行业领先的供应商伙伴合作分享他们的专业知识，并推广更全面的个人健康之道。

最新一期视频包括全新一集播客（来自The Tech Between Us）以及In Between The Tech的第二集，而数字医学协会(Digital Medicine Society)和Freespira的尊贵嘉宾亦受邀参与节目。每一集节目都剖析了数字治疗的意义以及它有可能提供的尖端解决方案。通过这些蕴含丰富信息的节目，听众将在技术硬件和软件方面全面了解工程设计，以及该领域目前面临的行业挑战。

Mouser的文章、案例研究及信息图表提供了对当前市场格局的全面洞察，同时也对未来前景给出乐观展望，例如可穿戴技术的进步、FDA批准程序以及可以推进的各种治疗方法。丰富的内容有助于提供坚实基础，并协助设计师掌握如何将现代化解决方案融入数字化治疗器械。

本期《携手赋能创新》(EIT)由Mouser的合作伙伴ams Osram、Microchip Technology、Bourns、Murata、NXP Semiconductors、Molex及Renesas倾力赞助。

Mouser的《携手赋能创新》节目创立于2015年，是业界备受认可的电子元件节目之一。如需了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation/并通过以下社交媒体关注Mouser：Facebook、LinkedIn、Twitter及YouTube。

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作为一家全球化的授权经销商，Mouser可提供全球最广泛的最新款半导体和电子元件，并且库存充裕，可随时发货(in stock and ready to ship™)。Mouser的客户可以期待获得100%的认证正品，可通过每一家制造商合作伙伴彻底追溯。为帮助客户加快设计进度，Mouser的网站上提供了庞大的技术资源库，包括一个技术资源中心，以及产品数据表、特定供应商的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

工程师可以通过Mouser的免费电子通讯了解当今当今激动人心的产品、技术和应用新闻。Mouser的电子邮件新闻和参考订阅可以定制，以满足客户和订阅者与众不同、不断变化的项目需求。其他任何经销商皆无法给工程师们如此多的定制选择和信息接收控制权。请立即在https://sub.info.mouser.com/subscriber/注册，以了解新兴技术、产品趋势等更多信息。

关于Mouser

Mouser Electronics是Berkshire Hathaway旗下企业，该公司是一家授权半导体及电子元件经销商，以领先的制造商合作伙伴为后盾而专注于新产品引入。这家全球经销商的网站mouser.com为全球电子设计工程师和买家群体竭诚服务，有多种语言及币种可供选择，并提供1200多家制造商品牌的逾680万款产品。Mouser在全球设有27家支持中心，旨在于当地时区、以当地语言和货币提供一流的客户服务。该经销商通过其位于德州达拉斯市区占地100万平方英尺的一流分销设施，向223个国家/地区的超过65万家客户发货。如需了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/。

商标

Mouser和Mouser Electronics是Mouser Electronics, Inc.的注册商标。本文提及的所有其他产品、标识和公司名称可能是其各自拥有者的商标。

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