CHIESINA UZZANESE, Italië & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ecopol S.p.A. ("Ecopol" of het "Bedrijf"), een toonaangevende ontwikkelaar en producent van innovatieve biologisch afbreekbare folies, kondigde vandaag aan dat het een strategische investeringsovereenkomst is aangegaan met filialen van SK Capital Partners, LP ("SK Capital"). Dit is een toonaangevende private beleggingsonderneming die zich toelegt op het gebied van speciale materialen, ingrediënten en biowetenschappen. SK Capital verwerft een meerderheidsbelang in de onderneming. Mauro Carbone, CEO en meerderheidsaandeelhouder van Ecopol, zal een aanzienlijk belang in de onderneming behouden en zijn rol als CEO en grootste individuele aandeelhouder voortzetten.

