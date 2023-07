ReNew et Gentari annoncent une collaboration stratégique pour installer en Inde une capacité de 5 GW d’énergie renouvelable

GURUGRAM, Inde--(BUSINESS WIRE)--ReNew Energy Global Plc (« ReNew ») (Nasdaq: RNW, RNWWW), l'entreprise indienne leader des solutions de décarbonisation, par le biais de sa filiale ReNew Power Pvt. Ltd. (ReNew) et le fournisseur de solutions d’énergie propre Gentari, par le biais de sa filiale Gentari Renewables India Pte. Ltd., ont conclu un accord de collaboration sous forme de joint-venture à 50:50 spécialisée en solutions d’énergie propre. Sushil Purohit, président directeur général de Gentari, et Sumant Sinha, fondateur, président du conseil d’administration et PDG de ReNew, ont échangé la liste des conditions.

Dans le cadre de cette joint-venture, Gentari et ReNew collaboreront pour explorer les opportunités d’investissement dans le développement d’actifs renouvelables, comme le solaire, l’éolien et le stockage de l’énergie, afin d’atteindre la capacité visée de 5 GW d’énergie renouvelable. La collaboration entre les parties fait suite à l’investissement initial de Gentari en mai 2023 par sa participation d’une valeur de 49 % dans le projet de 403 MW Peak Power de ReNew.

Comme partenaires, Gentari et ReNew peuvent accélérer leurs objectifs de décarbonisation, permettant à Gentari de progresser considérablement dans le cadre de l’expansion de son portefeuille d’énergie renouvelable et de satisfaire son ambition générale d’installer une capacité de 30 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030. Pour ReNew, ce partenariat concorde avec sa stratégie de collaboration avec des partenaires à long terme, d’accélération de la transition vers l’énergie renouvelable et de réalisation de son ambition zéro émission nette d’ici 2040.

« Nous sommes heureux de nous lancer dans cette collaboration stratégique avec ReNew, car elle regorge d’un potentiel énorme en faveur de l’accélération du développement des actifs renouvelables en Inde. Grâce à notre vision commune et vaste expertise, nous souhaitons stimuler un développement rapide de l’expansion de la capacité d’énergie renouvelable en Inde et favoriser une croissance durable », a déclaré Sushil Purohit, président directeur général de Gentari.

Sumant Sinha, fondateur, président et président directeur général de ReNew a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Gentari comme partenaire stratégique dans notre mission d’accélérer la transition vers l’énergie propre. Ce partenariat reste crucial dans le développement des solutions innovantes et contribue de façon considérable à l’objectif de l’Inde d’installer une capacité de 500 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030. »

À propos de Gentari

Gentari est une société d’énergie propre axée sur la fourniture de solutions net zéro nécessaires pour réaliser aujourd’hui l’énergie propre pouvant transformer notre vie de demain. Gentari offre des solutions à carbone faible en passant par trois piliers principaux : énergie renouvelable, hydrogène et mobilité verte. Elle constitue ainsi un portefeuille de solutions en traversant la chaîne de valeur en vue d’aider ses clients à atteindre leur ambition zéro émission nette. À long terme, Gentari a pour but de devenir un fournisseur d’une gamme complète de solutions net zéro, qui crée de la valeur, relie les entreprises et facilite le chemin vers l'objectif zéro émission nette. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.gentari.com.

À propos de ReNew

ReNew est l'entreprise leader des solutions de décarbonisation cotée au Nasdaq (Nasdaq: RNW) (Nasdaq: RNWWW). Le portefeuille brut total de ReNew, qui s'élevait à environ 13,7 GW d'énergie propre au 31 mars 2023, est l'un des plus importants au monde. En plus d'être un important producteur d'électricité indépendant en Inde, nous fournissons des solutions complètes de manière juste et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, de l'hydrogène vert, des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.