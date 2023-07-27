Technology Holdings為軟體工程和嵌入式系統專家DEK Technologies之策略性售予Endava事宜提供顧問服務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--Technology Holdings是在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處的全球精品投資銀行，該銀行欣然宣佈已成為總部位於澳洲墨爾本的軟體工程和嵌入式系統專業公司DEK Technologies策略性售予Endava事宜的獨家財務顧問。

DEK Technologies於1999年由Drini Mulla、Eddie Yim和Kerim Tanovic創立，專精於軟體和硬體工程以及嵌入式系統。DEK為不同領域提供尖端的軟體和硬體解決方案，在澳洲、瑞典和越南的辦事處共有大約700人的團隊。

收購DEK Technologies將使Endava能夠強化其在亞太(APAC)地區的影響力、擴大在瑞典的業務版圖和客户羣，並具有強大的電信領域垂直能力。DEK在越南的交付處理能力也將成為亞太地區的「主要交付」地點。Endava執行長John Cotterell表示：「DEK帶來優秀的人才，尤其是在全球電信和嵌入式科技創新領域的專長。我們很高興有機會向彼此的客户交叉銷售我們的服務。」

「Technology Holdings在整個銷售過程中是我們的優秀顧問——他們對細節的關注和完善的方法對於確保交易完成至關重要。他們在整個過程中提供的建議、支援和幫助是無價的，TH團隊管理並指導我們完成複雜的交易談判，表現非常出色。他們在科技、數位和軟體工程領域擁有令人難以置信的交易經驗，並在整個過程中保持專注和支持。感謝TH幫助我們取得不可思議的成果！」DEK Technologies執行長Drini Mulla表示。

Vivek Subramanyam是Technology Holdings的創辦人兼執行長，他表示：「與DEK Technologies合作非常愉快，他們的能力和團隊都非常出色，我們也很高興能與Endava建立完美的策略性合作夥伴關係。這是我們的第七筆工程服務交易，它進一步證明了我們在該領域的深厚專長和領導地位。」

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