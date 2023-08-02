Gradiant與SpaceAge Labs合作，在整體水利基礎設施中推動數位人工智慧解決方案

Gradiant今天宣佈與SpaceAge Labs建立全球合作夥伴關係，將把Gradiant針對水務和廢水處理設施的數位人工智慧解決方案擴大為適用於整體水利基礎設施的整合產品。（照片：美國商業資訊）

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--先進水務和廢水處理解決方案的全球供應商Gradiant今天宣佈與SpaceAge Labs (SAL)建立全球合作夥伴關係，後者是總部位於新加坡的數位科技公司，專注於水務和廢水分配系統。利用SAL在配水網路和資產方面的核心專長，雙方的合作將把Gradiant針對水務和廢水處理設施的數位人工智慧解決方案擴大為適用於整體水利基礎設施的整合產品。雙方的合作將為全球工業和市政客戶提供差異化的完整解決方案。

Gradiant將採用SAL的專有技術hydroEye AI。這是雲端型人工智慧數位分身技術，可透過直覺式的Web和行動儀表板提供水、廢水和雨水網路的即時可視性。整合後的解決方案所提供的資料智慧將使公共和私人部門的客戶能夠執行預測性維護，在配水網路出問題之前即可偵測、確定事件的源頭，並採取行動主動解決問題。

Gradiant營運長Prakash Govindan表示：「Gradiant在工業用水領域的領導地位和成熟的數位人工智慧解決方案，加上SAL在配水系統方面的專長，將以全面整合的方式為我們的全球工業和市政客戶群提供創新解決方案。我們致力於利用機器學習演算法和資料分析，在完整且整合的平臺上提供人工智慧驅動的自動化、預測性維護和營運最佳化服務，這是其他競爭對手所無法提供的。」

SAL的技術將與Gradiant的SmartOps數位人工智慧解決方案相輔相成，這是用於工廠性能最佳化和資產管理的整合式平臺。經由識別需要關注的領域並主動預測未來事件發生的可能性（如需要清洗或更換膜和設備），該平臺可以改善設施的效率和生產力。

SAL執行長Deepak Pitta表示：「我們很高興能建立這一全球策略性合作夥伴關係，將我們最先進的人工智慧和物聯網裝置與Gradiant業界領先的水務和廢水處理數位解決方案結合。這種相乘效應有助於工業和市政終端用戶的數位轉型，並利用人工智慧的力量來保護和改進水務和廢水資產。」

關於Gradiant

Gradiant是先進水務和廢水處理解決方案的全球提供商。憑藉由世界頂尖水利專家打造的全套差異化專有端到端解決方案，公司為半導體、製藥、食品飲料、鋰和關鍵礦物以及再生能源等全球各大重要產業客戶的任務關鍵型營運提供服務。Gradiant的創新解決方案可減少用水量和廢水排放，回收寶貴的資源，並將廢水再生為淡水。這家總部位於波士頓的公司成立於麻省理工學院，在全球擁有超過900名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪gradiant.com。

關於SpaceAge Labs

SpaceAge Labs是一家物聯網/人工智慧公司，結合深厚的科技和領域專長，為工業和市政客戶提供尖端解決方案，以提高效率、永續性和法規遵從性。該公司的專長在於結合即時感測器資料、人工智慧/機器學習演算法、精確的全球導航衛星系統資料和先進的地理空間分析，以監控和增進分散式資產的效能。其客戶包括PUB（新加坡國家水務局）、Xylem、Severn Trent、Detectronic和DHI。如欲瞭解更多資訊，請造訪spaceage-labs.com。

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