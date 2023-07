Trois autres lignes de transport ferroviaire en Chine fonctionnent avec des systèmes de communication Hytera

SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Hytera Communications (SZSE : 002583), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communications professionnelles, a achevé la livraison de systèmes de Radio mobile professionnelle (PMR) à plusieurs lignes de transport ferroviaire, dont trois sont entrées en service à la fin du mois de juin. Les systèmes TETRA ont été adoptés par les opérateurs de transport ferroviaire pour assurer la sécurité et la ponctualité des trains, tandis que les systèmes PDT ont été adoptés pour faciliter les patrouilles de police dans les gares situées le long de ces lignes.

La phase I de la ligne Xihuan du métro interurbain Changsha-Zhuzhou-Xiangtan a été mise en service le 28 juin. Hytera a fourni un système TETRA de 800 MHz pour faciliter la communication instantanée entre les différents groupes de travail de la répartition des trains, de la maintenance, de la prévention des catastrophes, du contrôle de l'environnement, etc. Le système PDT 350 MHz déployé dans les stations est interconnecté avec les systèmes PDT de la police et des pompiers afin d'assurer une réponse rapide et coordonnée aux urgences.

Le 28 juin, la ligne de transit ferroviaire Nanjing-Chuzhou (section Chuzhou) a été officiellement mise en service ; elle est devenue la première ligne de transit ferroviaire interurbain traversant des provinces en Chine. Longue de 49,66 kilomètres et d'une vitesse nominale de 120 km/h, cette ligne relie Chuzhou, dans la province d'Anhui, à Nanjing, dans la province de Jiangsu. Il permet une connexion aisée avec le métro de Nanjing. Hytera a fourni des systèmes et des dispositifs TETRA 800Mhz, qui ont été utilisés par le dispatcheur, le conducteur de train et le personnel de maintenance.

Le 24 juin, la ligne 11 du métro de Suzhou a été mise en service. Hytera a déployé des systèmes PDT de 350 MHz pour assurer la couverture le long de la ligne et des stations pour la police. Le système PDT métropolitain est connecté au réseau PDT de la police à l'échelle de la ville et est devenu une partie intégrante du système de communication et de répartition de la sécurité publique de la ville.

Pour plus de détails sur les solutions de transport Hytera : https://www.hytera.com/en/industries/transportation.html.

À propos d’Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE : 002583) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communication professionnelles. Avec des fonctionnalités voix, vidéo et données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sûre et plus polyvalente pour les entreprises et les utilisateurs critiques. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d'être plus performants dans leurs opérations quotidiennes et dans leurs interventions d'urgence.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.