Clarity AI annonce un partenariat avec Aspiration pour fournir des solutions climatiques et d’impact basées sur les données pour les plateformes grand public, tandis que la demande des consommateurs pour la durabilité augmente

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Clarity AI, la principale plateforme technologique de développement durable, annonce qu’elle s’est associée à Aspiration, l’une des principales sociétés mondiales de financement climatique, pour lancer des solutions d’évaluation de la durabilité pour les cas d’utilisation de consommateurs. Ce partenariat unique fournira des solutions efficaces et accessibles aux plateformes grand public (par ex. le commerce électronique, les banques de détail, les supermarchés, etc.) pour aider les utilisateurs finaux à mesurer et à réduire leur empreinte carbone et à comprendre les performances de développement durable des commerçants en combinant les données et les outils transparents de haute qualité de Clarity AI avec les meilleurs projets de réduction des émissions de carbone d’Aspiration.

Principe de fonctionnement de la solution climatique

Les clients pourront évaluer la durabilité des marques qu’ils achètent et leurs habitudes de consommation actuelles sur la base du suivi personnalisé des données et des capacités d’intelligence artificielle de Clarity AI, ce qui les aidera à identifier les moyens de modifier positivement leurs habitudes d’achat.

La technologie de Clarity AI fournira également des informations sur la durabilité au niveau des détaillants individuels. Tirant parti de sa couverture de plus de 40 000 entreprises et de plus de 160 secteurs (le plus large du marché), Clarity AI calcule l’impact des dépenses d’un consommateur et l’aide à comprendre les informations de durabilité spécifiques à l’entreprise plutôt que les tendances générales des dépenses au niveau de l’industrie. Il fournit également des recommandations sur la manière dont les consommateurs peuvent maximiser l’impact de leurs achats et de leurs actions.

Sur la base de ces données, Aspiration offrira aux clients la possibilité d’atténuer leur empreinte carbone en achetant des crédits auprès de solutions climatiques de haute qualité, naturelles et rigoureusement contrôlées pour fournir un impact réel et tangible qui contribue à l’objectif net zéro.

Aspiration offrira également aux clients la possibilité de contribuer à des projets de réduction des émissions de carbone avec des avantages au-delà de l’impact climatique, tels que l’amélioration de la biodiversité et la création d’emplois pour les communautés sous-représentées. Cette approche permet aux utilisateurs de soutenir des projets qui s’alignent sur leurs valeurs dans des dimensions environnementales et sociales plus larges.

La forte demande des clients pour des données carbone sur les achats et les stratégies d’atténuation peut être satisfaite avec des crédits carbone de haute qualité

Lors d’un récent événement organisé par Clarity AI pour plus de 900 marques mondiales (dont Citigroup, eBay et Target), les entreprises ont révélé quelles mesures de durabilité étaient les plus importantes pour leurs clients.

Parmi les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la mode et de l’électronique, qui représentaient 65 % des réponses, les émissions de carbone étaient la mesure la plus importante, 60 % des répondants déclarant que leurs clients voulaient voir ces informations. De plus, 87 % des participants pensent que les informations sur la durabilité concernant les achats des consommateurs seront indispensables avant 2030, et 44 % d’entre eux pensent que ce sera indispensable d’ici 2025.

Cette demande des consommateurs souhaitant des informations de qualité sur le développement durable augmente parallèlement au nombre d’outils disponibles pour soutenir les projets de développement durable, y compris la réduction des émissions de carbone. Entre 2020 et 2021, le marché du carbone a connu une croissance annuelle de 164 %.

Un contrôle de qualité rigoureux est cependant essentiel pour avoir un impact. Aspiration met en œuvre les meilleures normes de sa catégorie s’agissant d’approuver les projets de réduction et d’évitement des émissions de carbone. En moyenne, moins d’un projet sur cinq examiné par Aspiration dans le cadre de son processus de diligence se retrouve dans son pipeline de projets approuvés.

Cette solution de Clarity AI et Aspiration vise à permettre aux clients de comprendre l’impact de leurs décisions d’achat et la possibilité pour eux de prendre des mesures efficaces.

Rebeca Minguela, fondatrice et PDG de Clarity AI, déclare : « Nous pensons que les clients doivent et veulent agir, et qu’ils ont besoin de données et d’outils pour le faire. Ils ont besoin de voir de manière transparente l’empreinte carbone de leurs achats et de faire confiance à ces informations. Ensuite, ils ont besoin de facilement les compenser et d’obtenir des recommandations sur la manière de maximiser leur impact à l’avenir. En partenariat avec Aspiration, nous pouvons répondre à tous ces critères et aider les consommateurs à trouver la voie vers un avenir plus durable. »

Olivia Albrecht, PDG d’Aspiration, déclare : « Le meilleur moyen de passer à une économie à faible émission de carbone est que les entreprises, les consommateurs et les communautés travaillent ensemble pour atteindre les objectifs climatiques. La solution que nous proposons dans le cadre de notre collaboration avec Clarity AI consiste à permettre aux consommateurs d’accéder aux données climatiques et aux outils nécessaires pour agir, directement au bout de leurs doigts, par l’intermédiaire de leurs applications mobiles. »

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique de développement durable qui utilise l’apprentissage automatique et les données massives pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. Les capacités de Clarity AI sont un outil essentiel pour l’analyse de la durabilité de bout en bout liée à l’investissement, à la recherche d’entreprise, à l’analyse comparative, au commerce électronique des consommateurs et aux rapports réglementaires. En juin 2023, la plateforme de Clarity AI a analysé plus de 70 000 entreprises, 420 000 fonds, 201 pays et 199 gouvernements locaux, soit largement plus que tout autre acteur du marché. Clarity AI remplit sa mission d’impact sociétal sur les marchés en s’assurant que ses capacités sont directement intégrées dans les flux de travail des clients grâce à des intégrations avec des partenaires tels que BlackRock - Aladdin, Refinitiv an LSEG business, BNP Manaos, CACEIS et SimCorp. De plus, les informations sur la durabilité de Clarity AI atteignent plus de 150 millions de consommateurs à travers plus de 400 000 marchands. Clarity AI a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de billions d’actifs et comprend des sociétés comme Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington et BNP Paribas.

À propos d’Aspiration

Aspiration Partners est une société de financement climatique à fort impact qui travaille à grande échelle pour aider les entreprises, les consommateurs et les investisseurs à atteindre leurs objectifs climatiques. Fondée en 2013, la société recherche, contrôle et investit dans des projets de réduction des émissions de carbone à travers le monde pour générer des crédits carbone de haute qualité. Chaque projet du portefeuille d’Aspiration est soumis aux normes les plus rigoureuses, garantissant ainsi un impact tangible et positif pour les personnes et la planète. Aspiration est une entreprise certifiée B Corp, membre de Project Drawdown, 1t.org, Climate Pledge et de nombreux autres groupes industriels importants qui se consacrent à l’accélération de l’action climatique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Aspiration.com ou Aspiration.com/business.

